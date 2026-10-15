Khảo sát thực tiễn, góp ý hoàn thiện Luật Xử lý vi phạm hành chính

Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc.

Làm rõ những vướng mắc từ thực tiễn thi hành pháp luật

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Phương Thủy nhấn mạnh, bên cạnh việc nghiên cứu hồ sơ, đánh giá các quy định pháp luật hiện hành và phương án chính sách, Đoàn công tác đặc biệt quan tâm đến thực tiễn tổ chức thi hành pháp luật tại địa phương. Đây là cơ sở quan trọng để nhận diện đầy đủ những khó khăn, vướng mắc, đánh giá tính phù hợp, khả thi và hiệu quả của các nội dung sửa đổi, bổ sung, qua đó phục vụ công tác thẩm tra dự án Luật.

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Võ Thị Trinh thông tin khái quát về tình hình, kết quả thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính của Công an TP Đà Nẵng trong thời gian qua. Theo đó, Công an thành phố đã chủ động triển khai các mặt công tác, xây dựng và hoàn thiện hệ thống báo cáo, phản ánh tình hình, kết quả đấu tranh, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm hành chính. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cũng phát sinh những khó khăn, bất cập liên quan đến việc áp dụng chế tài xử phạt, trình tự, thủ tục tạm giữ, quản lý tang vật, phương tiện vi phạm và công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng. Những vấn đề này đòi hỏi các quy định pháp luật phải tiếp tục được rà soát, điều chỉnh theo hướng rõ ràng, thống nhất, khả thi, bảo đảm vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, vừa tạo thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tại buổi làm việc, Đoàn tập trung trao đổi ba nhóm vấn đề trọng tâm, gồm: thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND cấp xã và Trưởng Công an cấp xã; xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử; việc tạm giữ, quản lý, bảo quản và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Đoàn công tác đề nghị đại diện các cơ quan, đơn vị và cán bộ trực tiếp thực thi nhiệm vụ phát huy tinh thần trách nhiệm, trao đổi thẳng thắn, đi sâu phân tích những bất cập trong quy định pháp luật, khó khăn về điều kiện tổ chức thực hiện; đồng thời đề xuất các giải pháp sửa đổi, bổ sung phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Công an các đơn vị, địa phương và lãnh đạo UBND các xã, phường đã trao đổi nhiều nội dung xuất phát từ thực tiễn công tác. Các ý kiến tập trung phân tích sự phù hợp giữa thẩm quyền được giao với điều kiện thực hiện tại cơ sở; những khó khăn về quy trình nghiệp vụ, nhân lực, cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật; đồng thời đánh giá tính khả thi của các quy định mới được đề xuất trong dự thảo Luật.

Đáng chú ý, việc phân định thẩm quyền xử phạt cần gắn với khả năng tổ chức thực hiện, bảo đảm rõ trách nhiệm, hạn chế chồng chéo và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng. Đối với công tác tạm giữ, quản lý, bảo quản và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm, các quy định cần đáp ứng yêu cầu chặt chẽ về trình tự, thủ tục, trách nhiệm quản lý, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, đơn vị.

Từ những vấn đề được trao đổi, Công an TP Đà Nẵng đã đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế pháp lý, góp phần bảo đảm các quy định sau khi sửa đổi có tính khả thi, thống nhất và đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới.

Khảo sát thực tiễn xử phạt vi phạm giao thông trên môi trường điện tử

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác tiếp tục khảo sát thực tế tại Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng, tập trung tìm hiểu việc thi hành các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính về xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ.

Đại tá Phan Thanh Hồng - Trưởng Phòng CSGT báo cáo tình hình vận hành hệ thống camera giám sát, kết quả phát hiện, xử lý vi phạm với Đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, Đại tá Phan Thanh Hồng - Trưởng Phòng CSGT báo cáo tình hình vận hành hệ thống camera giám sát, kết quả phát hiện, xử lý vi phạm và quy trình triển khai trên thực tế, từ tiếp nhận thông tin, xác minh hành vi vi phạm đến tổ chức thi hành quyết định xử phạt trên môi trường điện tử. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cùng các kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật cũng được đơn vị phân tích, làm rõ.

Theo báo cáo, Trung tâm camera giám sát, xử lý vi phạm thuộc Phòng CSGT hiện quản lý hệ thống gồm 274 camera tại 101 vị trí, trong đó có 217 camera xử lý vi phạm, 53 camera quan sát và 4 camera nhận diện biển số. Hệ thống được khai thác phục vụ giám sát, phát hiện vi phạm TTATGT, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành giao thông, giảm áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp trên đường.

Từ ngày 1-7-2025 đến ngày 30-9-2026, lực lượng CSGT toàn thành phố đã phát hiện, xử lý 135.180 trường hợp vi phạm TTATGT, với số tiền phạt ước tính 142 tỷ đồng. Riêng qua hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng phát hiện, gửi thông báo 36.932 trường hợp, đã xử lý 26.960 trường hợp, với số tiền phạt hơn 38 tỷ đồng.Trong đó, hệ thống camera do UBND thành phố lắp đặt phát hiện, gửi thông báo 24.140 trường hợp, xử lý 17.863 trường hợp, với số tiền phạt hơn 25 tỷ đồng. Hệ thống camera trên tuyến Quốc lộ 1 do Cục CSGT triển khai phát hiện, gửi thông báo 12.792 trường hợp, xử lý 9.097 trường hợp, với số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng.

Những con số trên cho thấy việc ứng dụng công nghệ trong phát hiện, xử lý vi phạm giao thông đang phát huy hiệu quả thiết thực. Thông qua hệ thống camera giám sát và từng bước số hóa quy trình xử lý, công tác phát hiện vi phạm được mở rộng, tính công khai, minh bạch được tăng cường, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, từng bước hình thành phương thức tuần tra, xử lý vi phạm không tiếp xúc trực tiếp.

Từ thực tiễn triển khai, Phòng CSGT kiến nghị nghiên cứu hoàn thiện quy định về xử lý vi phạm hành chính toàn trình trên môi trường điện tử, bảo đảm tính ổn định, đồng bộ của hệ thống pháp luật; thống nhất thời hiệu xử phạt vi phạm TTATGT đường bộ theo dự thảo Luật; đồng thời nghiên cứu bổ sung quy định cho phép xử lý vi phạm hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết vụ việc.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Phương Thủy ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của Công an TP Đà Nẵng, đồng thời đánh giá cao những ý kiến trao đổi thẳng thắn, xuất phát từ thực tiễn thi hành pháp luật của các đơn vị, địa phương. Những thông tin, số liệu và kiến nghị tại buổi khảo sát, nhất là các vấn đề liên quan đến thẩm quyền xử phạt, điều kiện tổ chức thực hiện ở cấp cơ sở, quản lý tang vật, phương tiện vi phạm và xử lý vi phạm trên môi trường điện tử, là cơ sở quan trọng để Đoàn công tác tổng hợp, nghiên cứu, phục vụ công tác thẩm tra, hoàn thiện dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Trưởng đoàn khảo sát nhấn mạnh yêu cầu các quy định pháp luật khi được sửa đổi phải xuất phát từ thực tiễn, bảo đảm tính đồng bộ, rõ ràng, khả thi và thuận lợi trong tổ chức thực hiện; đồng thời đáp ứng yêu cầu tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đối với xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử, cần quan tâm hoàn thiện cơ sở pháp lý gắn với điều kiện hạ tầng, quy trình nghiệp vụ và yêu cầu chuyển đổi số, bảo đảm việc phát hiện, xác minh, xử lý vi phạm được thực hiện công khai, minh bạch, chính xác, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục.

Kết quả khảo sát tại Công an TP Đà Nẵng sẽ được Đoàn công tác tiếp thu, tổng hợp cùng các ý kiến thực tiễn để phục vụ quá trình hoàn thiện dự thảo Luật, góp phần xây dựng hành lang pháp lý phù hợp với yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật và đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.