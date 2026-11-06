Khảo sát thực hiện chương trình 'Bước nhảy mùa xuân' tại Điện Biên

Theo dự kiến, chương trình “Bước nhảy mùa xuân 2027” ghi hình tại tỉnh Điện Biên với sự tham gia của 35 đoàn nghệ thuật, võ thuật, thể thao đến từ 12 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; tổng số người tham gia trên 1.200 người. Chương trình gồm các tiết mục: biểu diễn võ thuật cổ truyền, thái cực quyền, võ thuật hiện đại, dân vũ thể thao, múa sạp và nghệ thuật dân gian; các màn đồng diễn tập thể có quy mô lớn, tạo không gian giao lưu văn hóa, thể thao giữa các đoàn.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Bên cạnh chương trình nghệ thuật tổng hợp, Ban Tổ chức chương trình dự kiến thực hiện phóng sự truyền hình thời lượng 30 phút với chủ đề “Điện Biên - Bản hùng ca và khát vọng mùa xuân”. Phóng sự tập trung giới thiệu lịch sử hào hùng của Chiến thắng Điện Biên Phủ, các di tích lịch sử, bản sắc văn hóa các dân tộc, cảnh quan thiên nhiên và tiềm năng du lịch của tỉnh. Chương trình sau khi hoàn thành sản xuất dự kiến được phát sóng trên các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, góp phần giới thiệu rộng rãi hình ảnh Điện Biên anh hùng, giàu bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch đến khán giả trong nước, quốc tế.

Đại diện Trung tâm Truyền hình Thể thao (Đài Truyền hình Việt Nam) tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Đại biểu tập trung trao đổi, rà soát quy mô, nội dung, phương án tổ chức ghi hình; lựa chọn địa điểm phù hợp với từng tiết mục biểu diễn và nội dung phóng sự. Theo đó, chú trọng khai thác không gian các di tích lịch sử, cảnh quan đặc trưng, bảo đảm sự kết nối giữa các màn trình diễn nghệ thuật, võ thuật với hình ảnh đất và người Điện Biên...

Đại biểu dự buổi làm việc.

Trên cơ sở nội dung trao đổi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét chủ trương phối hợp tổ chức chương trình; đồng thời đề xuất phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan, tạo điều kiện về địa điểm, lực lượng, cơ sở vật chất, hậu cần để phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam triển khai ghi hình bảo đảm tiến độ, an toàn và hiệu quả.