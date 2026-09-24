Khảo sát thực hiện chính sách pháp luật về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Đoàn ĐBQH tỉnh nắm tình hình thực hiện chính sách pháp luật về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Làng Vây, xã Lao Bảo - Ảnh: Hoàng Hùng

Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến làm việc, nắm tình hình thực tế tại thôn Làng Vây, xã Lao Bảo và thôn A Ho, xã Lìa. Tại đây, các đại biểu đã trực tiếp trao đổi với người dân về tình hình sử dụng đất ở, đất sản xuất, việc triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sinh kế; đồng thời ghi nhận các kiến nghị liên quan đến nhu cầu đất sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của Nhân dân.

Đại diện lãnh đạo xã Lao Bảo kiến nghị cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn lực để xã hoàn thiện hồ sơ địa chính - Ảnh: Hoàng Hùng

Báo cáo tại buổi khảo sát, đại diện lãnh đạo các địa phương cho biết, từ khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành, các chính sách về đất ở, đất sản xuất và phát triển lâm nghiệp trên địa bàn đã đi vào thực tế, góp phần ổn định đời sống, tạo sinh kế bền vững cho người dân trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo xã A Dơi phát biểu ý kiến về việc địa phương đang thiếu quỹ đất sạch để thực hiện chính sách giao đất cho người dân - Ảnh: Hoàng Hùng

Tuy nhiên, điểm chung trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã là vẫn còn gặp phải khó khăn, vướng mắc, như: Một số diện tích đất sử dụng từ lâu nhưng chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý; các xã vẫn đang thiếu quỹ đất sạch để thực hiện chính sách giao đất; vẫn còn tình trạng chồng lấn giữa đất người dân đang sử dụng với đất rừng phòng hộ; hồ sơ địa chính chưa đồng bộ; một số trường hợp có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp; nhận thức và ý thức hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: Hoàng Hùng

Đại diện lãnh đạo các xã kiến nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn lực để hoàn thiện hồ sơ địa chính, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hỗ trợ đất sản xuất cần gắn với hỗ trợ sinh kế, cây trồng, vật nuôi, vốn, kỹ thuật sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm để người dân có điều kiện sử dụng đất hiệu quả, ổn định đời sống. Đồng thời, cần hướng dẫn cụ thể bằng văn bản đối với những trường hợp đặc thù, khó xử lý liên quan đến việc chồng lấn, biến động ranh giới, diện tích.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về đất đai cho người dân - Ảnh: Hoàng Hùng

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các xã Lao Bảo, Lìa, A Dơi tiếp tục rà soát kỹ nhu cầu đất ở, đất sản xuất của người dân; chủ động phối hợp với các sở, ngành tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc phát sinh trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; nhanh chóng hoàn thiện, số hóa hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật để nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận khi tổ chức triển khai. Đối với các đề xuất, kiến nghị của các địa phương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.