Khảo sát thực địa phục vụ xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang

Các thành viên đoàn công tác khảo sát tại Nhà trưng bày chiến thắng Chi Lăng

Các thành viên đoàn công tác khảo sát tại di tích đền Quán Nàng, xã Chi Lăng

Các thành viên đoàn công tác khảo sát tại đền Chi Lăng

Trong chương trình, đoàn trực tiếp khảo sát, đánh giá thực tế các vị trí dự kiến diễn ra hoạt động trọng tâm như: Nhà trưng bày Chiến thắng Chi Lăng, sân vận động Đồng Mỏ, Đền Chi Lăng và điểm di tích trong quần thể Khu di tích lịch sử Chi Lăng.

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Chi Lăng phát biểu tại chương trình khảo sát

Sau khi khảo sát thực địa, các đại biểu đã họp bàn để thống nhất các nội dung triển khai. Theo đó, lãnh đạo UBND xã Chi Lăng đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác rà soát, chuẩn bị các điều kiện phục vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang (1427 - 2027) và đề xuất một số phương án phối hợp thực hiện.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn phát biểu tại chương trình khảo sát

Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại chương trình khảo sát

Trong cuộc họp, các đại biểu đóng góp ý kiến chi tiết về phương án không gian tổ chức, việc cải tạo, chỉnh trang cảnh quan các khu vực công trình văn hoá, di tích, công tác đảm bảo an ninh trật tự, nguồn lực tài chính, quy hoạch hạ tầng xây dựng và công tác tuyên truyền quảng bá.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu tại chương trình khảo sát

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng đoàn khảo sát đề nghị UBND xã Chi Lăng tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện phương án mặt bằng, chú trọng cải tạo cảnh quan môi trường và bảo đảm hạ tầng giao thông tại các vị trí dự kiến diễn ra hoạt động trọng tâm của lễ kỷ niệm. Đối với các đề xuất, kiến nghị của xã, sở ghi nhận và sẽ tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết nhằm bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho sự kiện.

Kết quả khảo sát là căn cứ quan trọng để hoàn thiện dự thảo kế hoạch, đảm bảo tổ chức lễ kỷ niệm trang trọng, xứng tầm với giá trị lịch sử của Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang.

Kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang (1427 - 2027) là sự kiện lịch sử trọng đại, được xác định tổ chức ở quy mô cấp quốc gia. Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW ngày 18/9/2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Lạng Sơn được giao chủ trì tổ chức các hoạt động chính kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang, đồng thời phối hợp với tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan Trung ương triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền và quảng bá.