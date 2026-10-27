Khảo sát thực địa phục vụ xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang
Chiều 27/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và Đảng uỷ, UBND xã Chi Lăng tổ chức đoàn khảo sát thực địa phục vụ xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang (1427 - 2027).
Trong chương trình, đoàn trực tiếp khảo sát, đánh giá thực tế các vị trí dự kiến diễn ra hoạt động trọng tâm như: Nhà trưng bày Chiến thắng Chi Lăng, sân vận động Đồng Mỏ, Đền Chi Lăng và điểm di tích trong quần thể Khu di tích lịch sử Chi Lăng.
Sau khi khảo sát thực địa, các đại biểu đã họp bàn để thống nhất các nội dung triển khai. Theo đó, lãnh đạo UBND xã Chi Lăng đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác rà soát, chuẩn bị các điều kiện phục vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang (1427 - 2027) và đề xuất một số phương án phối hợp thực hiện.
Trong cuộc họp, các đại biểu đóng góp ý kiến chi tiết về phương án không gian tổ chức, việc cải tạo, chỉnh trang cảnh quan các khu vực công trình văn hoá, di tích, công tác đảm bảo an ninh trật tự, nguồn lực tài chính, quy hoạch hạ tầng xây dựng và công tác tuyên truyền quảng bá.
Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng đoàn khảo sát đề nghị UBND xã Chi Lăng tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện phương án mặt bằng, chú trọng cải tạo cảnh quan môi trường và bảo đảm hạ tầng giao thông tại các vị trí dự kiến diễn ra hoạt động trọng tâm của lễ kỷ niệm. Đối với các đề xuất, kiến nghị của xã, sở ghi nhận và sẽ tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết nhằm bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho sự kiện.
Kết quả khảo sát là căn cứ quan trọng để hoàn thiện dự thảo kế hoạch, đảm bảo tổ chức lễ kỷ niệm trang trọng, xứng tầm với giá trị lịch sử của Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/khao-sat-thuc-dia-phuc-vu-xay-dung-du-thao-ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-600-nam-chien-thang-chi-lang-xuong-giang-5107341.html