Đại tá Nguyễn Minh Khôi và lãnh đạo xã Thanh Thủy cùng cán bộ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thắp hương tưởng niệm liệt sĩ tại khu vực Đồi Trúc.

Thời gian qua, bên cạnh việc tập trung tìm kiếm tại các điểm cao 300, 400, 685, 772 (thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy), điểm cao 1250 núi Bạc (thôn Xín Chải, xã Bạch Đích) và địa bàn xã Minh Tân, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã mở rộng lực lượng triển khai nhiệm vụ tại khu vực Đồi Trúc. Quá trình tìm kiếm tại đây bước đầu phát hiện thêm di cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, hiện vật gắn liền với quá trình chiến đấu của bộ đội trên mặt trận Vị Xuyên năm xưa.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Đồi Trúc.

Nhiều di vật của các liệt sĩ được tìm thấy tại Đồi Trúc.

Tại các vị trí khảo sát, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra địa hình, thu thập thông tin và xác minh kỹ lưỡng những dấu hiệu liên quan. Trên cơ sở kết quả thực địa, đoàn tiến hành ghi nhận, khoanh vùng các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ; đồng thời trao đổi, thống nhất phương án phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ xác minh danh tính và tổ chức tìm kiếm, quy tập chu đáo, hiệu quả trong thời gian tới.