Khảo sát thực địa lĩnh vực du lịch - dịch vụ - nghỉ dưỡng

Đoàn đã khảo sát dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng hồ Hồng Khếnh tại xã Thanh Nưa; dự án Khu du lịch sinh thái hang động Pa Thơm tại xã Thanh Yên; dự án phát triển du lịch cộng đồng bản Phiêng Lơi, phường Điện Biên Phủ và dự án Khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, dịch vụ nhà hàng và biệt thự nghỉ dưỡng Hồng Lứu tại phường Mường Thanh.

Đoàn nghe thuyết minh về dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng hồ Hồng Khếnh, xã Thanh Nưa.

Theo đó, dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng hồ Hồng Khếnh tại xã Thanh Nưa có quy mô quy hoạch gần 300ha, định hướng phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng, du lịch sinh thái, thương mại, dịch vụ và thể thao, kết hợp sân golf cùng hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại động Pa Thơm, xã Thanh Yên.

Dự án Khu du lịch sinh thái động Pa Thơm tại xã Thanh Yên có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 500 tỷ đồng, định hướng phát triển du lịch sinh thái gắn với khám phá hang động và cảnh quan thiên nhiên. Các hạng mục dự kiến gồm khu đón tiếp, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ sinh thái, bến thuyền, khu vui chơi giải trí và không gian văn hóa cộng đồng.

Đoàn nghe thuyết minh về dự án Khu du lịch sinh thái động Pa Thơm.

Dự án du lịch cộng đồng bản Phiêng Lơi hướng đến khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng tại địa phương. Trong khi đó, dự án Khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, dịch vụ nhà hàng và biệt thự nghỉ dưỡng Hồng Lứu có diện tích nghiên cứu khoảng gần 8ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 100 tỷ đồng.

Đoàn khảo sát dự án Khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, dịch vụ nhà hàng và biệt thự nghỉ dưỡng Hồng Lứu, phường Mường Thanh.

Trong quá trình khảo sát, đại diện các sở, ngành và địa phương đã trực tiếp trao đổi, lắng nghe nhu cầu, đề xuất hợp tác, kiến nghị của doanh nghiệp. Từ đó tăng cường kết nối giữa địa phương với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch - dịch vụ - nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh.