Khảo sát thực địa khu, cụm công nghiệp, logistics tại Điện Biên

Đại biểu lắng nghe thông tin về Cụm công nghiệp Thanh Yên.

Chương trình khảo sát thực địa lĩnh vực khu, cụm công nghiệp, logistics do Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; các sở, ngành và xã, phường thực hiện. Đoàn đã khảo sát tại các khu công nghiệp: Thanh Minh (phường Điện Biên Phủ), Thanh An (xã Thanh An); Cụm công nghiệp Thanh Yên (xã Thanh Yên); Khu kinh tế cửa khẩu Tây Trang và Kho hàng hóa cửa khẩu Tây Trang (xã Sam Mứn). Tại chương trình, đại diện Sở Công Thương giới thiệu cụ thể về quy mô, ranh giới, quy hoạch phân khu, định hướng thu hút đầu tư và khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật.

Đại biểu trao đổi với đại diện sở, ngành tỉnh Điện Biên về cơ chế, chính sách đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Tây Trang, Kho hàng hóa cửa khẩu Tây Trang.

Theo đó, Khu công nghiệp Thanh An có quy mô dự kiến trên 104ha, định hướng phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch, công nghệ cao và dịch vụ logistics.

Khu công nghiệp Thanh Minh có quy mô 75ha, ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ ít phát thải, chế biến nông, lâm sản ứng dụng công nghệ tiên tiến, sản xuất vật liệu xây dựng mới và lắp ráp thiết bị điện tử, phù hợp với định hướng phát triển đô thị xanh, sạch.

Đối với Cụm công nghiệp Thanh Yên, quy mô dự kiến gần 30ha, định hướng thu hút các ngành chế biến nông, lâm sản, cơ khí, may mặc, sản xuất bánh kẹo, bao bì, hàng tiêu dùng và logistics. Khu kinh tế cửa khẩu Tây Trang và Kho hàng hóa cửa khẩu Tây Trang với hệ thống kho hàng hóa, nhà liên hợp sản xuất - thương mại và các ki-ốt giới thiệu với tiềm năng phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu và giao thương qua biên giới.

Trên cơ sở thông tin được cung cấp và khảo sát thực tế, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đánh giá cao lợi thế và tiềm năng phát triển công nghiệp, logistics của tỉnh. Đồng thời, ghi nhận sự chủ động, tích cực của tỉnh trong công tác giới thiệu quy hoạch, kết nối và hỗ trợ nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội hợp tác.

Đại diện Sở Công Thương giới thiệu về Khu công nghiệp Thanh Minh.

Trong quá trình khảo sát, đại diện các sở, ngành và địa phương đã trực tiếp trao đổi, lắng nghe nhu cầu, đề xuất hợp tác, kiến nghị của doanh nghiệp. Từ đó góp phần tăng cường kết nối giữa chính quyền với doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt nhu cầu đầu tư, thúc đẩy hợp tác sản xuất, kinh doanh, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh.