Khảo sát thực địa cao tốc Bảo Hà – Lai Châu: Tính toán kỹ phương án đầu tư, tái định cư và sinh kế

Tại vị trí hầm Khau Co, đoàn công tác tập trung tìm hiểu điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn, phương án thiết kế, tổ chức thi công và những yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ công trình. Đoàn đề nghị đơn vị tư vấn làm rõ tác động của điều kiện khí hậu, mưa lũ; phương án bố trí đường công vụ, cửa hầm, ứng dụng công nghệ mới trong đào hầm; đồng thời tính toán nguồn cung vật liệu xây dựng, khoảng cách vận chuyển từ các mỏ đến công trình và quy hoạch bãi đổ thải.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính và đoàn công tác khảo sát thực địa tại vị trí thi công hầm Khau Co.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Trưởng đoàn công tác yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu, vận dụng kinh nghiệm từ những dự án đã triển khai, chủ động giải pháp kỹ thuật, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công. Công tác khảo sát địa chất, khoanh vùng thủy văn và dự báo diễn biến thời tiết cần được thực hiện kỹ lưỡng; tính toán đầy đủ các yếu tố biến đổi khí hậu, nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến độ bền của công trình. Đặc biệt, cần lưu ý giải pháp kỹ thuật tại khu vực hầm gần Mường Than vừa xảy ra sự cố, không để phát sinh những rủi ro tương tự trong quá trình triển khai dự án. Bên cạnh đó, cần hạn chế tối đa diện tích đất rừng phải thu hồi, đánh giá chất lượng rừng và sinh kế của người dân gắn với rừng; thực hiện trồng rừng thay thế theo quy định. Việc xác định nguồn vật liệu, vị trí bãi đổ thải và các giải pháp bảo vệ môi trường cũng cần được chủ động chuẩn bị ngay từ đầu.

Đối với hầm Khau Co, hạng mục được đơn vị tư vấn đánh giá có điều kiện thi công phức tạp nhất trên tuyến, cần nghiên cứu phương án tổ chức thực hiện phù hợp, bảo đảm thống nhất trong quản lý và kiểm soát chất lượng. Đơn vị tư vấn khiến nghị xem xét giao một đơn vị thực hiện hạng mục hầm, đồng thời nghiên cứu phương án tách thành dự án thành phần riêng. Hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong quá trình triển khai, bảo đảm tính liên tục của tuyến và hiệu quả đầu tư.

Các thành viên đoàn công tác khảo sát các vị trí tại nút giao Tân Uyên.

Khảo sát khu vực nút giao Tân Uyên, đoàn quan tâm đến phương án kết nối giao thông, khả năng phát huy hiệu quả khai thác tuyến cao tốc và định hướng phát triển các địa phương dọc tuyến.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương làm rõ các phương án với đoàn công tác.

Đoàn đề nghị tính toán kỹ phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân bị ảnh hưởng; rà soát hồ sơ pháp lý về đất đai, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Dự án cao tốc Bảo Hà – Lai Châu có ý nghĩa quan trọng trong tăng cường kết nối giao thông liên vùng, mở rộng không gian phát triển, tạo động lực thúc đẩy công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Kết quả khảo sát thực địa tại hầm Khau Co và nút giao Tân Uyên là cơ sở để Đoàn công tác tiếp tục xem xét, đánh giá, phục vụ quá trình quyết định đầu tư dự án tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Khảo sát tại nút giao Tân Uyên, đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Trưởng đoàn công tác yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương phải quan tâm tối đa đến công tác tái định cư, an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người dân sau thu hồi đất.

Theo kế hoạch, ngày mai (11/10), đoàn công tác sẽ làm việc với UBND 2 tỉnh: Lào Cai, Lai Châu.