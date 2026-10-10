Khảo sát thực địa cao tốc Bảo Hà – Lai Châu: Tính toán kỹ phương án đầu tư, tái định cư và sinh kế
Chiều 10/10, đoàn công tác của Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XVI do đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính làm Trưởng đoàn tiếp tục khảo sát thực địa đoạn Bảo Hà - Hầm Khau Co - nút giao Tân Uyên thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà – Lai Châu, đoạn Bảo Hà – Trung tâm hành chính tỉnh Lai Châu. Tham gia Đoàn có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, 2 tỉnh: Lai Châu và Lào Cai.Đón và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
Tại vị trí hầm Khau Co, đoàn công tác tập trung tìm hiểu điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn, phương án thiết kế, tổ chức thi công và những yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ công trình. Đoàn đề nghị đơn vị tư vấn làm rõ tác động của điều kiện khí hậu, mưa lũ; phương án bố trí đường công vụ, cửa hầm, ứng dụng công nghệ mới trong đào hầm; đồng thời tính toán nguồn cung vật liệu xây dựng, khoảng cách vận chuyển từ các mỏ đến công trình và quy hoạch bãi đổ thải.
Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Trưởng đoàn công tác yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu, vận dụng kinh nghiệm từ những dự án đã triển khai, chủ động giải pháp kỹ thuật, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công. Công tác khảo sát địa chất, khoanh vùng thủy văn và dự báo diễn biến thời tiết cần được thực hiện kỹ lưỡng; tính toán đầy đủ các yếu tố biến đổi khí hậu, nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến độ bền của công trình. Đặc biệt, cần lưu ý giải pháp kỹ thuật tại khu vực hầm gần Mường Than vừa xảy ra sự cố, không để phát sinh những rủi ro tương tự trong quá trình triển khai dự án. Bên cạnh đó, cần hạn chế tối đa diện tích đất rừng phải thu hồi, đánh giá chất lượng rừng và sinh kế của người dân gắn với rừng; thực hiện trồng rừng thay thế theo quy định. Việc xác định nguồn vật liệu, vị trí bãi đổ thải và các giải pháp bảo vệ môi trường cũng cần được chủ động chuẩn bị ngay từ đầu.
Đối với hầm Khau Co, hạng mục được đơn vị tư vấn đánh giá có điều kiện thi công phức tạp nhất trên tuyến, cần nghiên cứu phương án tổ chức thực hiện phù hợp, bảo đảm thống nhất trong quản lý và kiểm soát chất lượng. Đơn vị tư vấn khiến nghị xem xét giao một đơn vị thực hiện hạng mục hầm, đồng thời nghiên cứu phương án tách thành dự án thành phần riêng. Hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong quá trình triển khai, bảo đảm tính liên tục của tuyến và hiệu quả đầu tư.
Khảo sát khu vực nút giao Tân Uyên, đoàn quan tâm đến phương án kết nối giao thông, khả năng phát huy hiệu quả khai thác tuyến cao tốc và định hướng phát triển các địa phương dọc tuyến.
Đoàn đề nghị tính toán kỹ phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân bị ảnh hưởng; rà soát hồ sơ pháp lý về đất đai, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Dự án cao tốc Bảo Hà – Lai Châu có ý nghĩa quan trọng trong tăng cường kết nối giao thông liên vùng, mở rộng không gian phát triển, tạo động lực thúc đẩy công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Kết quả khảo sát thực địa tại hầm Khau Co và nút giao Tân Uyên là cơ sở để Đoàn công tác tiếp tục xem xét, đánh giá, phục vụ quá trình quyết định đầu tư dự án tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Theo kế hoạch, ngày mai (11/10), đoàn công tác sẽ làm việc với UBND 2 tỉnh: Lào Cai, Lai Châu.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/chinh-tri/khao-sat-thuc-dia-cao-toc-bao-ha-lai-chau-tinh-toan-ky-phuong-an-dau-tu-tai-dinh-cu-va-sinh-ke-500883