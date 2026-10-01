Khảo sát sự hài lòng về chất lượng phục vụ dịch vụ công

Tổng số phiếu khảo sát là 9.960 phiếu, gồm cả khảo sát bằng phiếu trực tiếp và trên nền tảng trực tuyến. Kết quả đo lường nhằm cung cấp thông tin phản hồi để các cơ quan nhà nước xác định điểm mạnh, hạn chế; từ đó đưa ra giải pháp cải thiện, hoàn thiện quy trình, thủ tục hành chính. Đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả công việc, thái độ phục vụ, góp phần xây dựng niềm tin vào hệ thống quản lý nhà nước ở các cấp chính quyền.

Kiểm tra công tác thi hành án hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 382/KH-UBND, trong quý IV/2026, thành phố sẽ kiểm tra công tác thi hành án hành chính đối với Ủy ban nhân dân các phường: Dương Nội, Hà Đông, Đại Mỗ và các xã: Mê Linh, Phúc Thịnh. Sang năm 2027, thành phố tiếp tục kiểm tra các xã, phường còn tồn đọng các bản án đã được cơ quan có thẩm quyền kiến nghị, đôn đốc hoặc có quyết định buộc thi hành án hành chính.

Mở mới tuyến xe buýt điện Hà Nội-Hưng Yên

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4957/UBND-ĐT về việc mở mới tuyến xe buýt điện Bến xe Gia Lâm-Bến xe Hưng Yên theo hình thức tuyến buýt liên tỉnh. Theo đó, thành phố thống nhất về chủ trương đối với đề xuất, kiến nghị của Tổng công ty Vận tải Hà Nội về việc nghiên cứu, điều chỉnh phương án tuyến xe buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm-Bến xe Hưng Yên từ hình thức “không trợ giá” sang hình thức “có trợ giá”. Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, cơ quan chuyên môn của tỉnh Hưng Yên và các đơn vị liên quan hướng dẫn Tổng công ty Vận tải Hà Nội rà soát, hoàn thiện phương án tổ chức vận hành; tính toán, xác định cụ thể định mức kinh tế-kỹ thuật, đơn giá, dự toán chi phí và phương án trợ giá theo đúng quy định hiện hành; thẩm định và thực hiện các thủ tục điều chỉnh, mở tuyến theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật...