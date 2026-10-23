Khảo sát quy hoạch bố trí, ổn định dân cư khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo địa phương khảo sát thực tế khu vực triển khai dự án. Ảnh: Ngọc Lân

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Minh Tuyên, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Rvê; Nguyễn Văn Hoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê; Ngô Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Rvê; cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thông tin về cơ sở pháp lý, tình hình thực tiễn và phương án đề xuất triển khai dự án quy hoạch, bố trí, ổn định dân cư tại khu vực biên giới xã Ia Rvê. Dự án được nghiên cứu nhằm thực hiện Kết luận số 99-KL/TW ngày 17/10/2024 của Bộ Chính trị về Đề án “Xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới”; các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch triển khai của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân ở khu vực biên giới.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Lân

Theo phương án đề xuất, dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2035, chia thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn 2026-2030, dự kiến đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông nội bộ khu dân cư, khu sản xuất; xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân như trường mẫu giáo, phân hiệu trường tiểu học, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng và nhà làm việc thôn. Đồng thời, dự án dự kiến hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư cho 50 hộ dân; hỗ trợ xây dựng nhà ở, khai hoang đất sản xuất, phát triển trồng lúa nước, cây màu và cung cấp giống cây trồng, vật nuôi. Tổng mức đầu tư dự kiến trong giai đoạn này là hơn 134,5 tỷ đồng.

Giai đoạn 2030-2035, dự án tiếp tục bố trí, ổn định dân cư cho 50 hộ dân, gắn với hỗ trợ xây dựng nhà ở, khai hoang đất sản xuất và phát triển sinh kế, với tổng mức đầu tư dự kiến 79 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách Nhà nước đầu tư qua Bộ Quốc phòng.

Tại buổi làm việc, đại diện cấp ủy, chính quyền xã Ia Rvê thống nhất với chủ trương nghiên cứu, đề xuất dự án, đồng thời đánh giá dự án có tính khả thi và hiệu quả. Hiện nay, đất sản xuất của người dân trên địa bàn còn thiếu, hạ tầng chưa đồng bộ. Vì vậy, việc triển khai dự án quy hoạch, bố trí, ổn định dân cư được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện điều kiện sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Địa phương cũng trao đổi một số nội dung cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện, trong đó có việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp để bố trí dân cư; xây dựng phương án lựa chọn các hộ thuộc diện sắp xếp, ổn định dân cư; nâng cấp hồ thủy lợi và hệ thống kênh mương nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất.

Đại tá Nguyễn Minh Tuyên, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Lân

Kết luận buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Minh Tuyên nhấn mạnh, trên cơ sở ý kiến thống nhất của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và quy định hiện hành.

Đại tá Nguyễn Minh Tuyên đề nghị xã Ia Rvê tiếp tục phối hợp rà soát, làm rõ các nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lựa chọn đối tượng thụ hưởng và nhu cầu đầu tư hạ tầng, làm cơ sở hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, tạo cơ sở triển khai dự án hiệu quả; góp phần xây dựng khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.