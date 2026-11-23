Đoàn công tác khảo sát thực tế tại thôn Khuổi Chặng, xã Thiện Hòa

Đoàn công tác khảo sát thực tế vị trí xây cầu tại thôn Khuổi Chặng, xã Thiện Hòa

Đại tá Mai Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao đổi về phương án khảo sát, tổ chức thi công cầu tạm số 2

Tại thôn Khuổi Chặng, xã Thiện Hòa, đoàn công tác trực tiếp kiểm tra vị trí dự kiến xây dựng cầu; đánh giá điều kiện địa hình, địa chất, dòng chảy và khả năng bảo đảm an toàn trong quá trình thi công cũng như khai thác, sử dụng công trình.

Đây là lần khảo sát thứ hai của Bộ CHQS tỉnh nhằm đánh giá kỹ các yếu tố thực tế, hoàn thiện phương án xây dựng. Trước đó, đơn vị đã chủ động đưa lực lượng cán bộ, chiến sĩ vào địa bàn thực hiện các bước chuẩn bị ban đầu, sẵn sàng về nhân lực và điều kiện cần thiết để ngay sau khi thống nhất phương án chính thức sẽ tổ chức thi công công trình bảo đảm tiến độ, an toàn.

Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao đổi, làm rõ phương án kỹ thuật và các điều kiện bảo đảm an toàn trong quá trình triển khai thi công cầu tạm số 2

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ xây cầu

Qua khảo sát thực tế cho thấy, trước những khó khăn trong đi lại của khoảng 80 hộ dân thuộc 2 thôn Khuổi Chặng và Khuổi Cọ, đặc biệt là việc giáo viên, học sinh Điểm trường Khuổi Chặng thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Yên Lỗ hằng ngày phải qua sông bằng bè mảng, cầu tự chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, Đại tá Mai Xuân Phong, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết và tầm quan trọng của việc xây dựng cầu tạm số 2.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn rà soát kỹ điều kiện thực tế, đánh giá toàn diện năng lực, phương tiện, nhân lực và phương pháp thi công. Trong đó, đặc biệt chú trọng khảo sát địa hình, dòng chảy, các yếu tố tác động đến quá trình xây dựng để lựa chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp, khả thi; xây dựng phương án tổ chức thi công khoa học, chặt chẽ, đặt yêu cầu an toàn cho bộ đội và nhân dân lên hàng đầu.

Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan liên quan chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khẩn trương hoàn thiện các điều kiện cần thiết, quyết tâm triển khai công trình trong thời gian sớm nhất, góp phần giải quyết nhu cầu đi lại cấp thiết, bảo đảm an toàn cho nhân dân và các em học sinh.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tiến độ thi công Nhà bia di tích nơi thành lập Tỉnh đội Bộ dân quân Lạng Sơn tại xã Yên Phúc

Cùng ngày, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tiến độ thi công Nhà bia di tích nơi thành lập Tỉnh đội Bộ dân quân Lạng Sơn tại xã Yên Phúc.

Qua kiểm tra, đoàn nắm tình hình triển khai các hạng mục, đánh giá tiến độ và yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình, kỹ thuật, mỹ thuật nhằm góp phần gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử, truyền thống, hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Tỉnh đội Bộ dân quân Lạng Sơn (7/3/1947 - 7/3/2027).