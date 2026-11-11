Khảo sát phát triển mô hình trồng dược liệu tại Pha Long

Quang cảnh buổi làm việc.

Thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 3/2/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai về phát triển dược liệu chiến lược, xã Pha Long đã tập trung rà soát diện tích, đánh giá tiềm năng, lợi thế để định hướng phát triển các loại cây dược liệu có giá trị kinh tế. Đồng thời, triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật, từng bước hình thành vùng nguyên liệu gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Hiện, toàn xã có hơn 548 ha sa nhân, trong đó 450 ha cho thu hoạch, sản lượng đạt 675 tấn, giá trị ước đạt trên 33,7 tỷ đồng. Ngoài ra, địa phương có 48 ha gừng, dự kiến sản lượng gần 350 tấn.

Trong năm 2026, xã đã triển khai hỗ trợ phân bón thâm canh gần 72 ha sa nhân cho 155 hộ dân. Tuy nhiên, sản xuất dược liệu vẫn chủ yếu theo quy mô hộ gia đình, diện tích phân tán, chưa hình thành vùng nguyên liệu tập trung và liên kết tiêu thụ ổn định.

Tại buổi làm việc, đại diện Trung tâm Nghiên cứu dược liệu Sa Pa đã trao đổi, tìm hiểu về đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng, điều kiện đất đai, nguồn nước và tập quán canh tác của người dân. Đây là cơ sở để nghiên cứu, lựa chọn các loại cây dược liệu có khả năng thích nghi, phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương.

Lãnh đạo UBND xã Pha Long đề nghị Trung tâm Nghiên cứu dược liệu Sa Pa nghiên cứu, tư vấn, giới thiệu một số mô hình trồng cây dược liệu phù hợp, trong đó làm rõ hiệu quả kinh tế, giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác, thời gian sinh trưởng, thời điểm cho thu hoạch, quy mô trồng và chi phí đầu tư.

Đặc biệt, cần đánh giá khả năng liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã trong thu mua, bao tiêu sản phẩm, bảo đảm đầu ra ổn định, giúp người dân yên tâm phát triển sản xuất.

Lãnh đạo UBND xã Pha Long và cán bộ, kỹ sư Trung tâm Nghiên cứu dược liệu Sa Pa khảo sát khu đất dự kiến thí điểm mô hình trồng dược liệu.

Thông qua buổi làm việc, xã Pha Long mong muốn tăng cường phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu dược liệu Sa Pa trong nghiên cứu, lựa chọn và triển khai thí điểm các mô hình phù hợp, đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng. Qua đó, từng bước cụ thể hóa Nghị quyết số 48-NQ/TU của Tỉnh ủy, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và thu nhập cho người dân.