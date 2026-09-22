Khảo sát phát triển du lịch cộng đồng tại xã Cai Kinh

Trong chương trình, đoàn đã khảo sát thực tế 2 hộ kinh doanh homestay thuộc khu dân cư Lân Nóng, thôn Loi, xã Cai Kinh và tiến độ triển khai các nhóm điều kiện để công nhận xây dựng Điểm du lịch cộng đồng Net Zero Lân Nóng.

Đoàn khảo sát thực tế điểm xây dựng khu vực sinh hoạt văn hóa cộng đồng khu dân cư Lân Nóng, thôn Loi

Qua khảo sát cho thấy, thời gian qua, xã Cai Kinh đã tích cực triển khai thực hiện các điều kiện để công nhận điểm du lịch. Đến nay, cơ bản các nhóm điều kiện đã đạt gồm: tài nguyên du lịch và ranh giới trên bản đồ; một số chỉ tiêu trong nhóm điều kiện về kết cấu hạ tầng, dịch vụ cần thiết bảo đảm phục vụ khách du lịch và an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, xã đã thành lập Câu lạc bộ văn nghệ Làng du lịch cộng đồng Net Zero Lân Nóng.

Đoàn khảo sát thực tế tại hộ kinh doanh homestay

Về phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO và chương trình xúc tiến đầu tư, quảng bá, phát triển du lịch, xã đã ban hành kế hoạch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng làng kiểu mẫu công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Hiện nay, xã đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nội dung như: thiết kế phối cảnh không gian quảng bá, trải nghiệm gia trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn và Làng du lịch Net Zero Lân Nóng; xây dựng bãi đỗ xe, không gian trưng bày giới thiệu quảng bá về các giá trị, sản phẩm Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn...

Đoàn khảo sát thực tế việc thực hiện nhóm điều kiện về kết cấu hạ tầng, dịch vụ cần thiết bảo đảm phục vụ khách du lịch

Kết luận buổi khảo sát, đồng chí Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đề nghị UBND xã tiếp tục hướng dẫn các hộ gia đình phối hợp với đơn vị tư vấn, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, điều kiện còn thiếu như: biển chỉ dẫn, thuyết minh về điểm du lịch; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; khu vực vệ sinh; đường nội bộ... Đồng thời, đề nghị xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận Điểm du lịch cộng đồng Net Zero Lân Nóng trong năm 2026. Qua đó, tạo cơ sở để các hộ kinh doanh homestay sớm được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 19, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn.