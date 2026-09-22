Khảo sát, nghiên cứu thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân tại tỉnh Tuyên Quang

Dự buổi làm việc có đồng chí Đại tá Lục Thế Hưng và đồng chí Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến tới điểm cầu Công an tỉnh Tuyên Quang cơ sở 2.

Toàn cảnh chương trình làm việc.

Các đại biểu dự chương trình làm việc.

Theo nội dung khảo sát, Đoàn tập trung đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, tình trạng pháp lý và khả năng chuyển đổi công năng Trụ sở Công an tỉnh Hà Giang (cũ) để phục vụ phương án thành lập Trường Văn hóa CAND với quy mô đào tạo nội trú liên cấp khoảng 1.500 học sinh. Bên cạnh đó, Đoàn nghiên cứu nguồn học sinh theo định hướng của Đề án; khả năng đáp ứng đội ngũ giáo viên; điều kiện tổ chức bộ máy, chương trình giáo dục cũng như cơ chế phối hợp, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và các sở, ngành địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại chương trình.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đề nghị Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các điều kiện cần thiết; trong đó chú trọng cơ sở pháp lý, quy chế tổ chức và hoạt động, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, chương trình giáo dục, kinh phí, phương tiện và trang thiết bị, làm cơ sở phục vụ việc nghiên cứu, triển khai Đề án.

Theo định hướng nghiên cứu, việc thành lập Trường Văn hóa CAND tại tỉnh Tuyên Quang hướng tới tạo thêm điều kiện học tập, chăm sóc, nuôi dưỡng và rèn luyện cho các nhóm học sinh thuộc diện được Đề án xác định, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục và an sinh xã hội trên địa bàn.