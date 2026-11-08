Khảo sát năng lực ngoại ngữ học sinh lớp 9, 11: Chỉ 8% học sinh đạt điểm giỏi từ 9 trở lên

Năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố cho biết sẽ tiếp tục tổ chức khảo sát năng lực ngoại ngữ với khối 9 và 11. Theo dự kiến, thời gian tổ chức vào khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5/2027.

Học sinh lớp 9 Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ học tiếng Anh với người nước ngoài.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có công bố kết quả khảo sát năng lực ngoại ngữ học sinh lớp 9 và 11 tại Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2025-2026.

Cụ thể: Đối với khảo sát năng lực ngoại ngữ học sinh lớp 9, toàn Thành phố có 560 trường có cấp Trung học cơ sở có học sinh tham gia, tổng số học sinh dự khảo sát là 168.509 em, tổng số học sinh nộp bài có điểm: 167.670 học sinh, chiếm 99,5%.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố, phổ điểm phân bố theo hình dạng lệch trái, đỉnh tập trung ở khoảng 3-7 điểm (cụ thể: khoảng 3-<4 điểm có 25.387 học sinh; khoảng 7-<8 điểm có 24.125 học sinh). Điều này cho thấy mặt bằng học sinh đại trà chưa đạt yêu cầu nhiều nhưng nhiều học sinh đạt điểm cao, chủ yếu là từ 8-<9 điểm chiếm 13,92%.

Kết quả khảo sát cho thấy đề thi có tính phân hóa phù hợp, phản ánh tương đối rõ năng lực ngoại ngữ của học sinh khối 9. Phổ điểm phân bố khá rộng, tập trung chủ yếu ở khoảng từ 3 đến dưới 8 điểm; trong đó số học sinh đạt từ 7 đến dưới 8 điểm chiếm tỷ lệ khá cao, nhưng nhóm học sinh ở mức dưới trung bình vẫn còn đáng lưu ý.

Tỷ lệ học sinh đạt điểm giỏi từ 9 điểm trở lên chưa cao, khoảng 7,97%, cho thấy mặc dù nhiều học sinh đã nắm được kiến thức cơ bản và đạt yêu cầu, năng lực vận dụng ngoại ngữ vào các tình huống thực tiễn vẫn còn chưa đồng đều.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, kết quả cho thấy công tác giảng dạy đã bước đầu bám sát kiến thức cốt lõi trong chương trình, tuy nhiên cần tiếp tục tăng cường rèn luyện kỹ năng nghe, đọc hiểu, sử dụng ngôn ngữ trong ngữ cảnh và kỹ năng làm bài trắc nghiệm trên máy tính để nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

Đối với khảo sát năng lực ngoại ngữ học sinh lớp 11, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố, tổng số trường đăng ký dự khảo sát là 268 trường có cấp Trung học phổ thông, với 121.642 học sinh dự khảo sát, tổng số học sinh nộp bài có điểm là 116.623 em, chiếm 95,87%.

Kết quả, phổ điểm phân bố theo hình dạng lệch phải, đỉnh tập trung ở khoảng 7-9 điểm (cụ thể: khoảng 7-8 điểm có 17.328 học sinh; khoảng 8-9 điểm có 18.698 học sinh). Điều này cho thấy mặt bằng học sinh đại trà đạt yêu cầu nhưng chưa có nhiều học sinh đạt điểm cao, đặc biệt là ≥ 9 điểm chỉ chiếm 8,4%.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đánh giá, kết quả cho thấy đề khảo sát có khả năng phân loại học sinh tốt, số lượng học sinh tăng dần từ điểm thấp lên trung bình rồi giảm dần ở điểm cao. Kết quả phản ánh tương đối chính xác năng lực ngoại ngữ của học sinh khối 11.

Phổ điểm phân bố theo hình dạng lệch phải, đỉnh tập trung ở khoảng 7-9 điểm cho thấy mặt bằng chung học sinh đại trà đạt yêu cầu. Tuy nhiên, tỉ lệ học sinh đạt điểm giỏi (≥ 9 điểm) chưa cao (chỉ chiếm 8,4 %). Điều này cho thấy công tác giảng dạy đã bám sát kiến thức cốt lõi nhưng vẫn cần tăng cường hơn nữa các phương pháp phát triển năng lực vận dụng ngoại ngữ vào thực tiễn.

Năm học 2025-2026 là năm đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khảo sát năng lực ngoại ngữ học sinh lớp 9 và 11 theo quy mô mới sau sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa- Vũng Tàu. Kết quả khảo sát không sử dụng đánh giá học sinh, giáo viên song được xem là một trong những thước đo tin cậy để đánh giá được thực chất năng lực ngoại ngữ của học sinh lớp 9, 11 ở từng khu vực của Thành phố sau sáp nhập.

Từ đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố sẽ có những điều chỉnh về phương pháp giảng dạy. Đây cũng được xem là một trong những căn cứ để Thành phố xây dựng, hoàn thiện Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn 2045.

4 loại hình tiếng Anh đang được triển khai giảng dạy tại Thành phố Hồ Chí Minh: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố đang triển khai giảng dạy 4 chương trình tiếng Anh cho các trường phổ thông, bao gồm: - Chương trình tiếng Anh hệ 10 năm của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (học chính thức môn tiếng Anh từ lớp 3), với thời lượng 4 tiết/tuần ở cấp tiểu học và cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông là 3 tiết/tuần; - Chương trình tiếng Anh tăng Cường đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung chương trình tiếng Anh hệ 10 năm của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và nội dung tăng cường nâng cao kỹ năng nghe, nói; - Chương trình Dạy học tích hợp các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam theo Quyết định 5695/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh; - Chương trình dạy ngoại ngữ theo chương trình nhà trường theo nhu cầu đặc thù của học sinh từng trường và từng địa bàn phường. Các chương trình nhà trường rất đa dạng về tài liệu tùy theo yêu cầu đầu ra được nhà trường, tổ chuyên môn đưa ra với sự đồng thuận và tự nguyện tham gia phụ huynh, học sinh.