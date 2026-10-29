Khảo sát nâng cao chỉ số cải cách hành chính

Các thành phần tham gia chương trình khảo sát

Thời gian qua, Trung tâm PVHCC tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị kỹ thuật triển khai kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia, duy trì việc đồng bộ dữ liệu và xử lý lỗi phát sinh. Đồng thời, đơn vị cũng thường xuyên theo dõi tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC; tăng cường hướng dẫn cán bộ và hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác cải cách TTHC được triển khai với nhiều kết quả tích cực. Trung tâm PVHCC tỉnh đã tham mưu rà soát, đánh giá 48 TTHC, vượt 3 thủ tục so với kế hoạch; Chủ tịch UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa 15 TTHC thuộc phạm vi quản lý của 8 sở, góp phần giảm khoảng 15,29% chi phí tuân thủ TTHC. Cùng đó, 1.197 TTHC còn hiệu lực đã được cập nhật, công khai theo quy định.

Phó Trưởng đoàn giám sát phát biểu trong chương trình

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Trung tâm PVHCC tỉnh tiếp nhận 220.105 hồ sơ, trong đó 98,41% là hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,98%. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của cấp xã tiếp nhận 224.850 hồ sơ, tiếp nhận trực tuyến 222.798 hồ sơ (chiếm 99,88%) với tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 96,59%.

Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC cũng được chú trọng; trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh tiếp nhận và giải quyết kịp thời 307/307 phản ánh, kiến nghị.

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu trong chương trình khảo sát

Đối với Chỉ số SIPAS, trung tâm tăng cường hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, duy trì các kênh tiếp nhận góp ý và đánh giá mức độ hài lòng. Trong kỳ báo cáo, có 898 lượt người dân, tổ chức đánh giá công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm; trong đó, 896 lượt đánh giá rất hài lòng.

Tại buổi khảo sát, các thành viên đoàn tập trung trao đổi, làm rõ kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác cải cách hành chính; những vướng mắc còn tồn tại trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC, nhất là hồ sơ trực tuyến và hồ sơ quá hạn tại cấp xã; việc vận hành hệ thống thông tin giải quyết TTHC, số hóa hồ sơ và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp…

Các thành viên đoàn giám sát khảo sát thực tế tại máy Kiosk hành chính công

Cũng trong chương trình, đoàn đã khảo sát trực tiếp cơ sở vật chất, khu vực chờ, thiết bị tra cứu, việc niêm yết TTHC, phí, lệ phí, mã QR, đường dây nóng và thông tin công chức; quy trình tiếp nhận, hướng dẫn, số hóa, trả kết quả hồ sơ và lấy ý kiến đánh giá của người dân.

Các thành viên đoàn giám sát khảo sát thực tế tại khu vực quét mã QR

Thông qua khảo sát, đoàn có thêm cơ sở đánh giá khách quan kết quả thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số PAR INDEX và SIPAS; xác định những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để kiến nghị giải pháp khắc phục phù hợp. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chất lượng giải quyết TTHC và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, hướng tới nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.