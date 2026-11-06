Khảo sát mức độ sẵn sàng áp dụng IFRS, xây dựng lộ trình giai đoạn 2027-2030

Đánh giá mức độ sẵn sàng, nhận diện khó khăn và nhu cầu hỗ trợ

Ngày 5/11, tại Hà Nội, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) phối hợp với Deloitte Việt Nam tổ chức sự kiện công bố Khảo sát về mức độ sẵn sàng áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam. Tham dự có đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp niêm yết, ngân hàng và tổ chức tài chính, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tập đoàn tư nhân, cơ sở đào tạo.

Sự kiện đánh dấu việc chính thức triển khai hoạt động khảo sát nhằm đánh giá mức độ chuẩn bị của cộng đồng doanh nghiệp, ghi nhận những nỗ lực đã thực hiện, đồng thời nhận diện các khó khăn, vướng mắc và nhu cầu hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi sang IFRS. Đây là hoạt động khởi động khảo sát, chưa phải công bố kết quả đánh giá.

Khảo sát đánh giá mức độ sẵn sàng, nhu cầu, nguồn lực và khó khăn của doanh nghiệp. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để định hướng, xây dựng lộ trình triển khai áp dụng IFRS giai đoạn 2027-2030, phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam.

Việc triển khai khảo sát còn góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp, đơn vị có liên quan; phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá và xây dựng các giải pháp triển khai áp dụng IFRS bảo đảm đồng bộ, hiệu quả.

Bên cạnh đó, khảo sát hướng tới đánh giá đồng thời nhiều khía cạnh, bao gồm quản trị, nhân sự, dữ liệu, hệ thống công nghệ thông tin, chính sách và quy trình lập báo cáo tài chính, kiểm soát nội bộ, sự phối hợp liên phòng ban và nguồn lực thực hiện.

Ngoài ra, khảo sát tập trung làm rõ tác động dự kiến của IFRS tới nghĩa vụ thuế; vốn và phân phối lợi nhuận; nghĩa vụ báo cáo, kiểm toán hoặc soát xét; công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; đánh giá hiệu quả; lập kế hoạch tài chính; và yêu cầu cung cấp thông tin đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Một nội dung quan trọng khác là xác định nhu cầu hỗ trợ, hướng dẫn từ cơ quan quản lý và các bên liên quan, đặc biệt đối với sự tương tác giữa IFRS với các quy định về thuế, quản lý vốn nhà nước, an toàn tài chính, dự phòng, công bố thông tin, kiểm toán và báo cáo chuyên ngành.

Doanh nghiệp chủ động chuẩn bị, phản ánh vướng mắc

Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Thị Thúy Ngọc, Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Khách hàng và Thị trường Deloitte Việt Nam, cho biết nhận thức và hành động của cộng đồng doanh nghiệp về IFRS đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu trước đây IFRS chủ yếu được nhìn nhận như một yêu cầu mới về hạch toán và lập báo cáo tài chính, hiện ngày càng nhiều doanh nghiệp coi đây là một phần của quá trình nâng cao quản trị, minh bạch thông tin, chuẩn hóa dữ liệu và tiếp cận nguồn vốn, thị trường.

Theo bà Ngọc, nhiều doanh nghiệp đã chủ động nghiên cứu chuẩn mực, đào tạo nhân sự, thực hiện đánh giá khoảng cách, xây dựng mô hình, thử nghiệm lập và trình bày báo cáo tài chính, đồng thời từng bước xây dựng lộ trình triển khai. Đây là những tín hiệu rất tích cực, thể hiện nhu cầu thực của thị trường vốn và tinh thần chủ động, cam kết của cộng đồng doanh nghiệp đối với quá trình hội nhập và nâng cao tính minh bạch của thị trường.

Tuy nhiên, mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp còn khác nhau, tùy thuộc vào quy mô, lĩnh vực hoạt động, mô hình sở hữu, độ phức tạp của hệ thống và kinh nghiệm lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế. Chính vì vậy, chương trình khảo sát lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Khảo sát không chỉ nhằm xác định doanh nghiệp đã sẵn sàng đến đâu, mà còn làm rõ doanh nghiệp đã và đang triển khai những công việc gì; những kết quả tích cực nào đã được ghi nhận; đâu là những khó khăn doanh nghiệp có thể chủ động xử lý; đâu là những vấn đề cần cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn, phối hợp hoặc xem xét tháo gỡ; doanh nghiệp cần những hình thức hỗ trợ nào để quá trình chuyển đổi có tính khả thi và hiệu quả hơn.

Trong khuôn khổ sự kiện, phiên hỏi đáp giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và đại diện các nhóm doanh nghiệp tập trung vào bốn nội dung: mức độ sẵn sàng hiện tại; những công việc đã và đang triển khai; các lợi ích đã nhận thấy hoặc kỳ vọng; cùng những khó khăn cần kiến nghị tháo gỡ. Các ý kiến được ghi nhận, phân loại để tiếp tục làm rõ thông qua khảo sát và các hoạt động tham vấn tiếp theo.

Với vai trò đối tác chuyên môn, Deloitte Việt Nam tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán trong việc hoàn thiện và công bố bộ câu hỏi khảo sát, xây dựng tài liệu hướng dẫn, bộ câu hỏi thường gặp và cơ chế tiếp nhận phản hồi; đồng thời hỗ trợ các hoạt động đối thoại, tham vấn, phân tích dữ liệu và dự thảo báo cáo tổng hợp phục vụ việc xem xét lộ trình áp dụng IFRS phù hợp. Deloitte cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm chất lượng chuyên môn và nguyên tắc bảo mật thông tin.

Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán khuyến khích các doanh nghiệp phối hợp cùng các bộ phận liên quan để hoàn thiện bộ câu hỏi sát với tình hình thực tế của đơn vị.

Doanh nghiệp được khuyến nghị phản ánh đầy đủ những nỗ lực đã thực hiện, lợi ích kỳ vọng, những vấn đề có thể chủ động xử lý và các nội dung cần cơ quan quản lý hướng dẫn hoặc tháo gỡ. Các phản hồi khách quan, có căn cứ và có thứ tự ưu tiên sẽ góp phần nâng cao chất lượng của kết quả khảo sát. Tại sự kiện, đại diện Cục và Deloitte Việt Nam đã hướng dẫn doanh nghiệp về nội dung, cách thức trả lời và quy trình gửi bộ câu hỏi khảo sát.