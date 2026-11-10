Khảo sát, mở rộng Khu di tích nơi thành lập Nhà hát Chèo Quân đội

Đại tá, NSND Tự Long, Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội cùng đoàn công tác dâng hương tại Bia di tích lịch sử nơi thành lập đơn vị ở xóm Phú Minh, xã Phú Thịnh.

Bia di tích lịch sử tại xóm Phú Minh là nơi ghi dấu sự kiện ngày 01/10/1954, Đội vận động công tác văn nghệ, một tổ chức tiền thân của Nhà hát Chèo Quân đội, được thành lập. Nơi đây gắn liền với những chặng đường lịch sử đầu tiên trong quá trình hình thành, cống hiến và phát triển của nghệ thuật Chèo trong lực lượng vũ trang.

Buổi làm việc giữa UBND xã Phú Thịnh và Nhà hát Chèo Quân đội.

Tại buổi làm việc mới đây, hai đơn vị tiếp tục trao đổi chi tiết về các giải pháp phối hợp, xây dựng phương án quy hoạch và mở rộng khuôn viên di tích.

Dữ liệu khảo sát thực địa sẽ là căn cứ để hai đơn vị trình phương án quy hoạch mở rộng di tích trong thời gian tới. Việc hoàn thiện không gian di tích có ý nghĩa thiết thực trong bảo tồn “địa chỉ đỏ” cách mạng.

Đặc biệt, trong nhiều chuyến khảo sát có sự tham gia trực tiếp của Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long, Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long là người tích cực tham gia quảng bá văn hóa, danh thắng và nông sản địa phương.

Anh đã đồng hành với nhiều hoạt động tại Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, góp phần đưa thương hiệu chè trứ danh của vùng đất Đại Từ cũ lan tỏa mạnh mẽ tới đông đảo du khách và người tiêu dùng cả nước.