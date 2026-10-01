Khảo sát, mở rộng đầu tư hệ thống thu trữ, lọc nước mưa tại Cà Mau

Trong năm 2024, Tổ chức Gravity Water đã phối hợp triển khai 3 hệ thống thu trữ nước mưa và lọc nước tại các điểm trường trên địa bàn tỉnh. Đầu năm 2026, chương trình tiếp tục triển khai thêm 2 hệ thống, với tổng kinh phí thực hiện hơn 230 triệu đồng.

Các công trình tận dụng nguồn nước mưa, xử lý và cung cấp nguồn nước phục vụ sinh hoạt, học tập tại các trường, nhất là ở địa bàn còn gặp khó khăn về nguồn nước sạch.

Hệ thống thu trữ nước mưa và lọc nước được triển khai tại Cà Mau, góp phần cung cấp nguồn nước phục vụ học sinh và giáo viên tại các điểm trường.

Việc triển khai các hệ thống thu trữ nước mưa và lọc nước không chỉ hỗ trợ cơ sở vật chất cho trường học mà còn góp phần nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh về sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước.

Đây cũng là một trong những hoạt động hợp tác, hỗ trợ thiết thực của các tổ chức hữu nghị dành cho địa phương, hướng đến cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt.

Tổ chức Gravity Water phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau tổ chức bàn giao hệ thống tại tỉnh Cà Mau vào năm 2025, đưa công trình vào sử dụng hiệu quả.

Bà Chu Thanh Hoà, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Gravity Water, cho biết, chuyến công tác lần này nhằm trực tiếp khảo sát, trao đổi với các đơn vị và địa phương về nhu cầu sử dụng nước, từ đó lựa chọn những điểm trường, trạm y tế phù hợp để triển khai hệ thống thu trữ nước mưa và lọc nước. Đoàn mong muốn, các công trình sau khi được đầu tư có thể đáp ứng thiết thực nhu cầu sử dụng nước, đồng thời được vận hành, bảo quản hiệu quả và lâu dài.

Bà Chu Thanh Hoà, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Gravity Water (thứ hai từ trái sang), phát biểu tại buổi làm việc, trao đổi về kế hoạch khảo sát và triển khai chương trình.

Theo bà Chu Thanh Hoà, Gravity Water sẽ tiếp tục phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau và các đơn vị liên quan trong quá trình khảo sát, lựa chọn địa điểm, triển khai lắp đặt và theo dõi hiệu quả sử dụng. Việc khảo sát kỹ điều kiện từng điểm trường là cần thiết, để hệ thống được thiết kế phù hợp với nhu cầu thực tế, điều kiện khí hậu và cơ sở vật chất.

Ông Nguyễn Văn Hoà, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau (giữa), cam kết phối hợp hỗ trợ đoàn công tác trong quá trình khảo sát tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hoà, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau, đánh giá cao sự đồng hành của Tổ chức Gravity Water trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại địa phương. Liên hiệp sẽ tiếp tục phối hợp, kết nối các đơn vị liên quan, hỗ trợ đoàn công tác trong quá trình khảo sát, lựa chọn những địa điểm thật sự có nhu cầu và đủ điều kiện để triển khai đầu tư, qua đó góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập./.