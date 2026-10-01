Khảo sát, mở rộng đầu tư hệ thống thu trữ, lọc nước mưa tại Cà Mau
Từ ngày 29/9-1/10, Tổ chức Gravity Water phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau khảo sát nhu cầu, điều kiện thực tế tại một số trường học, trạm y tế trên địa bàn tỉnh để tiếp tục triển khai các hệ thống thu trữ nước mưa và lọc nước, bảo đảm nguồn nước phục vụ học sinh và người dân.
Trong năm 2024, Tổ chức Gravity Water đã phối hợp triển khai 3 hệ thống thu trữ nước mưa và lọc nước tại các điểm trường trên địa bàn tỉnh. Đầu năm 2026, chương trình tiếp tục triển khai thêm 2 hệ thống, với tổng kinh phí thực hiện hơn 230 triệu đồng.
Các công trình tận dụng nguồn nước mưa, xử lý và cung cấp nguồn nước phục vụ sinh hoạt, học tập tại các trường, nhất là ở địa bàn còn gặp khó khăn về nguồn nước sạch.
Việc triển khai các hệ thống thu trữ nước mưa và lọc nước không chỉ hỗ trợ cơ sở vật chất cho trường học mà còn góp phần nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh về sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước.
Đây cũng là một trong những hoạt động hợp tác, hỗ trợ thiết thực của các tổ chức hữu nghị dành cho địa phương, hướng đến cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt.
Bà Chu Thanh Hoà, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Gravity Water, cho biết, chuyến công tác lần này nhằm trực tiếp khảo sát, trao đổi với các đơn vị và địa phương về nhu cầu sử dụng nước, từ đó lựa chọn những điểm trường, trạm y tế phù hợp để triển khai hệ thống thu trữ nước mưa và lọc nước. Đoàn mong muốn, các công trình sau khi được đầu tư có thể đáp ứng thiết thực nhu cầu sử dụng nước, đồng thời được vận hành, bảo quản hiệu quả và lâu dài.
Theo bà Chu Thanh Hoà, Gravity Water sẽ tiếp tục phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau và các đơn vị liên quan trong quá trình khảo sát, lựa chọn địa điểm, triển khai lắp đặt và theo dõi hiệu quả sử dụng. Việc khảo sát kỹ điều kiện từng điểm trường là cần thiết, để hệ thống được thiết kế phù hợp với nhu cầu thực tế, điều kiện khí hậu và cơ sở vật chất.
Ông Nguyễn Văn Hoà, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau, đánh giá cao sự đồng hành của Tổ chức Gravity Water trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại địa phương. Liên hiệp sẽ tiếp tục phối hợp, kết nối các đơn vị liên quan, hỗ trợ đoàn công tác trong quá trình khảo sát, lựa chọn những địa điểm thật sự có nhu cầu và đủ điều kiện để triển khai đầu tư, qua đó góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/khao-sat-mo-rong-dau-tu-he-thong-thu-tru-loc-nuoc-mua-tai-ca-mau-a132880.html