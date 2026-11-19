Tại xã Đầm Dơi, đoàn chia 2 tổ khảo sát các tuyến đường giao thông nông thôn, gồm: Kênh Thầy Trương (Ấp 1), đường 30/4 (Ấp 4) và tuyến Cây Trăm - Lung Gừa - Rạch Sao (ấp Tân Trung). Đồng thời gặp gỡ, trao đổi với 10 hộ dân.

Đoàn khảo sát tuyến đường Kênh Thầy Trương, Ấp 1, xã Đầm Dơi.

Qua khảo sát, đoàn nắm tình hình đời sống, hạ tầng, tinh thần đoàn kết, vai trò tự quản của người dân và kết quả xây dựng cộng đồng dân cư tại địa phương.

Xã Đầm Dơi hiện có 9 ấp, với 8.179 hộ, gần 39.200 nhân khẩu. Qua rà soát, xã đạt 6/10 tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 và 3/6 tiêu chí nông thôn mới hiện đại.

Công tác vận động, tập hợp Nhân dân đạt nhiều kết quả. Mặt trận Tổ quốc xã đã tổ chức 90 cuộc tuyên truyền, thu hút hơn 4.050 lượt người tham dự; tiếp nhận, phối hợp giải quyết 47/47 ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Mô hình “Hộp thư số - tiếp nhận ý kiến, phản ánh Nhân dân” từng bước phát huy hiệu quả.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm với 24 căn nhà Đại đoàn kết được xây dựng, kinh phí trên 1,7 tỷ đồng; trao gần 1.800 suất quà, trị giá trên 1,3 tỷ đồng. Quỹ “Vì người nghèo” vận động được 226 triệu đồng. Hiện xã còn 16 hộ nghèo, chiếm 0,2% và 14 hộ cận nghèo, chiếm 0,18%.

Trong xây dựng khu dân cư an toàn, 9/9 ấp đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải đạt 95%, hộ sử dụng nước sạch đạt 99,5%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2026 ước đạt 82 triệu đồng; giải quyết việc làm cho 1.023 lao động. Toàn xã có 10 hợp tác xã, 11 tổ hợp tác.

Đời sống văn hoá tiếp tục được nâng lên với 9/9 ấp đạt chuẩn văn hoá, 7.899 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, chiếm 96,6%.

Đồng chí Huỳnh Văn Hiền, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đầm Dơi, phát biểu tại buổi làm việc với đoàn khảo sát.

Bên cạnh kết quả đạt được, địa phương vẫn còn khó khăn về hạ tầng giao thông, thiết chế văn hoá; tình trạng sạt lở, sụt lún đất; chất lượng một số mô hình tự quản và kỹ năng ứng dụng công nghệ số của người dân còn hạn chế.

Trên cơ sở đánh giá thực tế, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đầm Dơi đề xuất chọn Ấp 1 xây dựng mô hình điểm trong năm 2027. Sau đó, tiếp tục nhân rộng tại các ấp Tân Trung, Nam Chánh (năm 2028); Tân Điền, Tân Long, Bá Huê (năm 2029); Đồng Tâm, Ấp 4 và Ấp 2 (năm 2030), phấn đấu hoàn thành tại 9/9 ấp, tiến tới xây dựng mô hình cấp xã.

Đồng chí Võ Thị Ngọc Hân, Trưởng đoàn khảo sát, phát biểu tại buổi làm việc.

Với phương châm lấy người dân làm chủ thể, lấy sự đoàn kết, đồng thuận và hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu, xã Đầm Dơi tiếp tục vận động người dân tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hoá.

Qua khảo sát, đoàn công tác tỉnh có thêm cơ sở thực tiễn để đánh giá, lựa chọn địa bàn phù hợp triển khai mô hình điểm giai đoạn 2026-2030, góp phần xây dựng thành công khu dân cư đoàn kết, an toàn, văn minh, ấm no và hạnh phúc./.