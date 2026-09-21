Khảo sát mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Nam Trạch

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: N.M

Dự buổi làm việc, về phía tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và xã Nam Trạch dự buổi làm việc - Ảnh: N.M

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chúc mừng tỉnh Quảng Trị được Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và HĐND tỉnh sẽ thực hiện quy trình bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí cũng chúc mừng các đồng chí Nguyễn Văn Phương, Lê Hồng Vinh được Bộ Chính trị phân công, điều động nhận nhiệm vụ mới tại Trung ương.

Thành viên đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.M

Tại buổi làm việc, đoàn công tác tập trung trao đổi về kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc phân cấp, phân quyền và thực hiện nhiệm vụ tại cấp xã. Công tác xây dựng Đảng, đánh giá cán bộ, tạo nguồn phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện lãnh đạo xã Nam Trạch cho biết, sau hơn một năm vận hành, tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của xã cơ bản ổn định, bảo đảm hoạt động liên tục, không làm gián đoạn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phục vụ Nhân dân. Tuy nhiên, khối lượng công việc phát sinh và tăng lên đáng kể khi nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện được chuyển trực tiếp về cấp xã. Trong khi đó, biên chế, cơ cấu đội ngũ, hạ tầng, dữ liệu và các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ vẫn còn khó khăn.

Đại diện lãnh đạo xã Nam Trạch báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: N.M

Báo cáo cũng làm rõ kết quả cụ thể vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; những thay đổi chủ yếu trong tổ chức và phương thức vận hành; những điểm nghẽn; việc phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền; quan hệ trực tiếp giữa cấp tỉnh và cấp xã; năng lực thực thi của cấp xã; chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp… và kết quả thực hiện các quy định của Trung ương.

Các đại biểu dự buổi làm việc - Ảnh: N.M

Các đại biểu dự buổi làm việc - Ảnh: N.M

Trao đổi tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đánh giá cao sự chủ động của xã Nam Trạch, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên, đẩy nhanh số hóa dữ liệu đảng viên và thực hiện nghiêm các quy định về đánh giá, xếp loại cán bộ. Về phát triển kinh tế-xã hội, cần tiếp tục làm rõ những tiềm năng, thế mạnh, khơi thông nguồn lực, trên cơ sở đó đề xuất các cơ chế phù hợp.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.M

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã làm rõ thêm một số khó khăn của Quảng Trị trong quá trình vận hành mô hình mới, trong đó có vấn đề biên chế, nhân lực ở một số vị trí và yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng…

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những kết quả bước đầu của Quảng Trị và xã Nam Trạch trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc - Ảnh: N.M

Đối với các kiến nghị, đề xuất, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm rõ và đề nghị địa phương phát huy phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, tiếp tục rà soát, hướng dẫn, tổ chức thực hiện hiệu quả. Về nhân sự, cần chủ động điều tiết trong nội bộ xã; đồng thời, tỉnh quan tâm tổ chức tập huấn chuyên sâu, huy động chuyên gia hỗ trợ, nâng cao năng lực cán bộ cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí đề nghị tiếp tục rà soát việc thực hiện các quy định mới về tổ chức, hoạt động của Đảng; đổi mới sinh hoạt chi bộ gắn với chuyển đổi số. Đồng thời, rà soát nhiệm vụ được giao, xác định rõ thẩm quyền cấp xã và cấp trên, làm cơ sở bố trí vị trí việc làm, biên chế phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh và xã Nam Trạch - Ảnh: N.M

Về chuyển đổi số, cần xác định rõ những điểm nghẽn về thiết bị, nhân lực, dịch vụ công trực tuyến và mức độ ứng dụng trong từng nhóm công việc, gắn với yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế. Đồng chí cũng đề nghị đánh giá cán bộ thực chất, qua đó xác định cán bộ tiên phong, sáng tạo và những trường hợp cần đào tạo, bồi dưỡng.

Đối với cấp tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu rà soát tổng thể 78 xã, phường, đặc khu, căn cứ đặc điểm từng địa bàn để tổ chức bộ máy phù hợp trên cơ sở phân cấp, phân quyền, chủ động điều tiết nhân lực và nguồn lực. Việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW cần tiếp tục được cụ thể hóa từ cơ sở, trước mắt xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ; lâu dài phải có chiến lược khai thác tiềm năng, khơi thông nguồn lực để phát triển.

Đoàn công tác sẽ tổng hợp, báo cáo Trung ương những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện về thể chế, chính sách đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và vai trò của cấp xã, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng-an ninh.