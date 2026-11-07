Khảo sát liên ngành đề xuất nâng cấp cửa khẩu chính Huổi Puốc thành cửa khẩu quốc tế

Đoàn công tác liên ngành khảo sát thực địa tại khu vực mốc quốc giới số 144 trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: Anh Dũng

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, cùng đại diện các sở, ngành của tỉnh.

Khu vực đề nghị nâng cấp cửa khẩu chính Huổi Puốc thành cửa khẩu quốc tế nằm gần mốc quốc giới số 144, trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Lào, thuộc địa phận bản Noong É, xã Mường Nhà, tỉnh Điện Biên, cách trung tâm tỉnh khoảng 100km. Đối diện với cửa khẩu chính Huổi Puốc là cửa khẩu Na Son, thuộc bản Na Luông, huyện Phôn Thoong, tỉnh Luangphrabang, Lào.

Những năm qua, lưu lượng người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu chính Huổi Puốc ngày càng tăng. Việc nâng cấp cửa khẩu này thành cửa khẩu quốc tế được kỳ vọng sẽ tạo thêm cửa ngõ giao thương quốc tế tại khu vực Tây Bắc, tăng cường kết nối giữa khu vực Tây Bắc của Việt Nam với các tỉnh Bắc Lào nói chung, giữa tỉnh Điện Biên và tỉnh Luangphrabang nói riêng.

Bên cạnh tiềm năng giao thương, việc nâng cấp cặp cửa khẩu Huổi Puốc - Na Son còn mở ra cơ hội phát triển du lịch. Hiện nay, tỉnh Điện Biên định hướng trở thành trung tâm du lịch vùng Tây Bắc, phát huy thế mạnh về lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên. Khi cặp cửa khẩu được nâng cấp, các tuyến du lịch Điện Biên - Luangphrabang có điều kiện hình thành và kết nối với các địa phương khác của Lào; qua đó mở rộng giao lưu văn hóa, thu hút du khách và phát huy lợi thế của hai tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu thống nhất đánh giá việc nâng cấp cửa khẩu chính Huổi Puốc thành cửa khẩu quốc tế là cần thiết, phù hợp với chính sách hợp tác Việt Nam - Lào và định hướng phát triển kinh tế biên giới vùng Tây Bắc. Việc nâng cấp sẽ tạo thêm cơ hội thu hút đầu tư vào hệ thống kho bãi, vận tải, thương mại, chế biến nông, lâm sản và các dịch vụ phụ trợ; thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tạo việc làm, cải thiện sinh kế cho người dân hai bên biên giới. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của tỉnh Điện Biên.

Các đại biểu dự hội nghị sau khảo sát. Ảnh: Anh Dũng

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hoàng Hải đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại diện các bộ, ngành, sớm hoàn thiện hồ sơ đề nghị nâng cấp cửa khẩu. Đoàn công tác sẽ tiếp tục xin ý kiến các bộ, ngành trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép nâng cấp cửa khẩu chính Huổi Puốc thành cửa khẩu quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Đoạt cảm ơn sự quan tâm, những ý kiến đóng góp của các bộ, ngành Trung ương; đồng thời khẳng định tỉnh Điện Biên sẽ tiếp thu các ý kiến, sớm điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ đề nghị nâng cấp cửa khẩu chính Huổi Puốc thành cửa khẩu quốc tế để trình các bộ, ngành báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định theo đúng trình tự, thủ tục.