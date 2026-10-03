Khảo sát liên kết du lịch trên cung đường di sản ruộng bậc thang

Qua những trang viết của Thạch Lam, Tô Hoài, Hoàng Đạo Thúy… một Hà Nội hào hoa, thanh lịch hiện lên không chỉ qua phố phường, nếp sống mà còn qua những con người bình dị và những lớp ký ức đã bồi đắp nên diện mạo Thủ đô. Đọc lại những trang văn một thời cũng là cách tìm về những giá trị làm nên hồn cốt Hà Nội giữa nhịp vận động không ngừng của thành phố.