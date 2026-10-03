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Khảo sát liên kết du lịch trên cung đường di sản ruộng bậc thang

Ngày 3/10, Đoàn khảo sát du lịch tỉnh Lào Cai đã khởi hành chuyến khảo sát "Khám phá cung đường Di sản văn hóa Ruộng bậc thang", nhằm đánh giá hạ tầng, chất lượng dịch vụ, từ đó xây dựng sản phẩm du lịch liên kết đặc trưng, phát huy giá trị cảnh quan và bản sắc văn hóa các dân tộc.

Báo Lào Cai
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Sáng cùng ngày, đoàn khảo sát tại Khu Du lịch Suối Giàng, thăm cây chè tổ hàng trăm tuổi, xem nghệ nhân trình diễn kỹ thuật pha trà truyền thống và thưởng thức trà Shan tuyết Suối Giàng.

Đoàn khảo sát xem nghệ nhân pha trà và thưởng thức trà Shan tuyết tại Không gian văn hóa trà Suối Giàng.

Đoàn khảo sát xem nghệ nhân pha trà và thưởng thức trà Shan tuyết tại Không gian văn hóa trà Suối Giàng.

Đoàn khảo sát chụp ảnh lưu niệm tại Khu Du lịch Suối Giàng.

Đoàn khảo sát chụp ảnh lưu niệm tại Khu Du lịch Suối Giàng.

Rời Suối Giàng, đoàn tiếp tục di chuyển xuống trung tâm phường Nghĩa Lộ và tiến hành đánh giá cơ sở lưu trú tại homestay Cương Chinh.

Buổi chiều, đoàn tìm hiểu, tham quan Khu nghỉ dưỡng Le Champ Tú Lệ, trải nghiệm mô hình du lịch cộng đồng, ngắm ruộng bậc thang và tìm hiểu quy trình làm cốm truyền thống tại Bản Côm (xã Tú Lệ).

Đoàn khảo sát tham quan và tìm hiểu quy trình làm cốm truyền thống tại xã Tú Lệ.

Đoàn khảo sát tham quan và tìm hiểu quy trình làm cốm truyền thống tại xã Tú Lệ.

Tiếp đó, đoàn khảo sát điểm dừng chân trên đỉnh đèo Khau Phạ trước khi đến trung tâm xã Mù Cang Chải.

Đoàn khảo sát tham quan Khu nghỉ dưỡng Le Champ Tú Lệ.

Đoàn khảo sát tham quan Khu nghỉ dưỡng Le Champ Tú Lệ.

Chuyến khảo sát nhằm nắm rõ tình hình thực tế, đề xuất các giải pháp đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, góp phần tạo sinh kế bền vững cho đồng bào các dân tộc thiểu số và người dân vùng cao tỉnh Lào Cai.

Hùng Cường - Anh Dũng

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/khao-sat-lien-ket-du-lich-tren-cung-duong-di-san-ruong-bac-thang-post911059.html