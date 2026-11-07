Khảo sát liên bộ nâng cấp Cửa khẩu Huổi Puốc

Đoàn công tác liên ngành khảo sát thực địa tại khu vực mốc quốc giới số 144 tuyến biên giới Việt Nam – Lào.

Khu vực đề nghị nâng cấp Cửa khẩu chính Huổi Puốc, tỉnh Điện Biên thành cửa khẩu quốc tế có vị trí tại khu vực mốc quốc giới số 144, biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào thuộc địa phận bản Noong É, xã Mường Nhà, cách trung tâm tỉnh Điện Biên khoảng 100km. Đối diện là cửa khẩu Na Son thuộc bản Na Luông, huyện Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Băng (nước CHDCND Lào).

Những năm qua, lượng xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu chính Huổi Puốc ngày một tăng. Nếu được nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế sẽ tạo thêm một cửa ngõ giao thương quốc tế ở khu vực Tây Bắc, tăng khả năng kết nối khu vực Tây Bắc, Việt Nam với các tỉnh Bắc Lào nói chung, giữa tỉnh Điện Biên với tỉnh Luông Pha Băng nói riêng.

Các đại biểu dự buổi làm việc sau khi khảo sát thực địa.

Về tiềm năng khai thác du lịch, hiện tại Điện Biên đã định hướng trở thành trung tâm du lịch vùng Tây Bắc, phát huy thế mạnh về lịch sử, văn hóa và thiên nhiên. Bởi vậy, khi nâng cấp cặp cửa khẩu Huổi Puốc - Na Son thành cửa khẩu quốc tế sẽ tạo điều kiện phát triển các tuyến du lịch Điện Biên - Luông Pha Băng, kết nối với các địa phương khác của Lào; mở rộng giao lưu văn hóa, thu hút du khách, phát huy lợi thế của hai địa phương biên giới hai nước.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đều nhất trí và khẳng định việc nâng cấp Cửa khẩu chính Huổi Puốc thành cửa khẩu quốc tế là cần thiết, phù hợp với chính sách hợp tác Việt Nam - Lào và chính sách phát triển kinh tế biên giới vùng Tây Bắc. Tạo thêm cơ hội thu hút đầu tư kho bãi, vận tải, thương mại, chế biến nông, lâm sản và dịch vụ phụ trợ; thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tạo việc làm, cải thiện sinh kế của người dân hai bên biên giới; tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế của tỉnh.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban biên giới quốc gia Nguyễn Hoàng Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban biên giới quốc gia Nguyễn Hoàng Hải đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp thu ý kiến đóng góp của đại diện các bộ, ngành, sớm hoàn thiện hồ sơ. Đoàn sẽ sớm xin ý kiến các bộ, ngành liên quan trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép nâng cấp Cửa khẩu chính Huổi Puốc thành cửa khẩu quốc tế.

Đoàn công tác liên ngành chụp ảnh lưu niệm tại khu vực mốc quốc giới số 144.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đoạt cảm ơn sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các bộ, ngành trung ương. Tỉnh Điện Biên tiếp thu các ý kiến đóng góp để sớm điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ đề nghị nâng cấp Cửa khẩu chính Huổi Puốc lên thành cửa khẩu quốc tế trình các bộ, ngành báo cáo Chính phủ theo trình tự, thủ tục để xem xét, quyết định.