Khảo sát liên bộ nâng cấp Cửa khẩu chính Huổi Puốc thành Cửa khẩu quốc tế

Đoàn công tác liên ngành khảo sát thực địa tại khu vực mốc quốc giới số 144 tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: TTXVN phát

Khu vực đề nghị nâng cấp Cửa khẩu chính Huổi Puốc, tỉnh Điện Biên thành Cửa khẩu quốc tế có vị trí tại khu vực mốc quốc giới số 144, biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào, thuộc địa phận bản Noong É, xã Mường Nhà, cách trung tâm tỉnh Điện Biên khoảng 100km. Đối diện là cửa khẩu Na Son thuộc bản Na Luông, huyện Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Băng, Lào.

Những năm qua, lượng xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu chính Huổi Puốc ngày một tăng, vì vậy nếu được nâng cấp lên Cửa khẩu quốc tế sẽ tạo thêm một cửa ngõ giao thương quốc tế ở khu vực Tây Bắc, tăng khả năng kết nối khu vực Tây Bắc, Việt Nam với các tỉnh Bắc Lào nói chung, giữa tỉnh Điện Biên với tỉnh Luông Pha Băng nói riêng.

Về tiềm năng khai thác du lịch, hiện tại Điện Biên đã định hướng trở thành trung tâm du lịch vùng Tây Bắc, với việc phát huy thế mạnh về du lịch lịch sử, văn hóa và thiên nhiên. Bởi vậy, khi nâng cấp cặp cửa khẩu Huổi Puốc - Na Son thành cửa khẩu quốc tế sẽ tạo điều kiện phát triển các tuyến du lịch Điện Biên - Luông Pha Băng và kết nối với các địa phương khác của Lào; mở rộng giao lưu văn hóa, thu hút du khách, phát huy lợi thế của hai tỉnh…

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đều nhất trí và khẳng định việc nâng cấp Cửa khẩu chính Huổi Puốc thành Cửa khẩu quốc tế là cần thiết, phù hợp với chính sách hợp tác Việt Nam - Lào và chính sách phát triển kinh tế biên giới vùng Tây Bắc. Đồng thời, việc nâng cấp Cửa khẩu sẽ tạo thêm cơ hội thu hút đầu tư kho bãi, vận tải, thương mại, chế biến nông, lâm sản và dịch vụ phụ trợ; thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tạo việc làm, cải thiện sinh kế của người dân hai bên biên giới, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế của tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Phó Chủ nhiệm Ủy ban biên giới quốc gia Nguyễn Hoàng Hải đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp thu các ý kiến đóng góp của các bộ, ngành và sớm hoàn thiện hồ sơ trình các bộ, ngành trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép nâng cấp Cửa khẩu chính Huổi Puốc thành Cửa khẩu quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt đã cảm ơn sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các bộ, ngành trung ương. Tỉnh sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp để sớm điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ đề nghị nâng cấp Cửa khẩu chính Huổi Puốc lên thành Cửa khẩu quốc tế trình các bộ, ngành để báo cáo Chính phủ theo trình tự, thủ tục để xem xét, quyết định.