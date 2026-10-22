Khảo sát, kiểm tra mặt bằng thi công các điểm trường biên giới

Khảo sát, kiểm tra mặt bằng thi công tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Kim Điền - Ảnh: N.H

Theo đó, dự án Đầu tư xây dựng Trường PTNT TH và THCS Kim Điền có tổng mức đầu tư hơn 120 tỉ đồng, được đầu tư xây dựng đồng bộ về phòng học, khu nội trú, khu sinh hoạt, các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy và hoạt động của khoảng 344 học sinh, với 14 lớp học.

Dự án Trường PTNT TH và THCS Kim Phú được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy, nội trú của khoảng 600 học sinh, với 18 lớp học, tổng mức đầu tư hơn 154 tỉ đồng. Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Trường PTNT TH và THCS Tuyên Lâm được xây dựng trên diện tích 2ha, đáp ứng điều kiện dạy học, sinh hoạt cho khoảng 510 học sinh và 47 giáo viên, tổng mức đầu tư hơn 128 tỉ đồng. Các dự án trên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện từ năm 2026-2027.

Một số hạng mục tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Kim Phú đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ - Ảnh: N.H

Tại các điểm trường đến khảo sát, các thành viên đoàn công tác đã kiểm tra thực tế hiện trạng mặt bằng, địa hình và quy hoạch đất; đồng thời trao đổi, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong công tác thi công, giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai để phục vụ dự án xây dựng các trường học.

Kiểm tra mặt bằng thi công tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Kim Phú - Ảnh: N.H

Việc đầu tư các dự án Trường PTNT TH và THCS tại các xã: Kim Phú, Kim Điền, Tuyên Lâm nhằm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục, đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện cho con em các dân tộc thiểu số được học tập, rèn luyện trong môi trường giáo dục ổn định, có điều kiện sinh hoạt, học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc, địa phương; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh và củng cố quốc phòng-an ninh khu vực biên giới…

Một số hạng mục tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Tuyên Lâm đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ - Ảnh: N.H