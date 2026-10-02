Khảo sát khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ ở Đèo Hải Vân

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại các khu vực nghi có hố chôn tập thể hài cốt liệt sĩ tại phía Bắc Đèo Hải Vân.

Theo thông tin ông Lê Chức (1938, nguyên lái xe chế độ cũ, hiện sống tại Hoa Kỳ) cung cấp ngày 25-7-2026, năm 1970, ông từng chở 25 xác bộ đội cách mạng và chôn tại khu vực cách đỉnh Đèo Hải Vân khoảng 1km, gần Quốc lộ 1A.

Từ thông tin này, Tổ giúp việc Phó Thủ tướng Chính phủ và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã cung cấp kết quả tìm vết không ảnh vệ tinh, xác định 4 vị trí ở phía Bắc đỉnh Đèo Hải Vân có khả năng liên quan đến mộ tập thể, gồm Km 902+60, Km 902+550, Km 902+720 và Km 902+H10 trên tuyến Quốc lộ 1A.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế sau đó chỉ đạo Đội 192 phối hợp các cơ quan, đơn vị và nhân chứng khảo sát, đối chiếu thông tin. Qua khảo sát bước đầu, hai vị trí tại Km 902+60 và Km 902+H10 có sự tương đồng cao hơn giữa thông tin nhân chứng và dấu hiệu thực địa. Tại hiện trường, đoàn công tác kiểm tra địa hình, phạm vi các khu vực nghi có mộ tập thể và nghe báo cáo kết quả xác minh. Do địa hình phức tạp, việc xác định vị trí, phạm vi có khả năng còn hài cốt cần tiếp tục được thực hiện thận trọng, trên cơ sở đối chiếu nhiều nguồn thông tin.

Ông Nguyễn Văn Mạnh đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, xác minh thông tin, xây dựng phương án khảo sát cụ thể đối với những khu vực có đủ cơ sở; chuẩn bị lực lượng, phương tiện và bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện. Lãnh đạo TP Huế cũng động viên cán bộ, chiến sĩ Đội 192 kiên trì bám địa bàn, làm rõ các thông tin liên quan.