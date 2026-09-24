Khảo sát khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ bằng thiết bị radar xuyên đất tại Hải Phòng

Theo hồ sơ lưu trữ của Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo (nay là xã Vĩnh Bảo) và thông tin do nhân chứng, thân nhân liệt sĩ cung cấp, trong những năm 1950-1951, sau các cuộc càn quét, đánh chiếm huyện Vĩnh Bảo, thực dân Pháp xây dựng bốt Mai Sơn trên địa bàn Nhân Hòa, nay thuộc xã Vĩnh Bảo. Bốt được xây dựng kiên cố, có tường đá cao hơn 3m, hào sâu và hàng rào dây thép gai, là nơi quân Pháp tổ chức đóng quân, thường xuyên tiến hành các cuộc lùng sục, càn quét, bắt giữ những người nghi ngờ hoạt động hoặc ủng hộ cách mạng.

Theo thông tin do các nhân chứng cung cấp, nhiều người sau khi bị bắt giữ, tra tấn tại bốt Mai Sơn đã bị đưa đến khu vực Mả Chìa sát hại và chôn cất; trong đó có những hố chôn tập thể.

Trong quá trình thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo Đề án 1237, các nhân chứng và thân nhân liệt sĩ đã cung cấp thông tin về 8 liệt sĩ được chôn cất tại khu vực Mả Chìa nhưng chưa xác định được vị trí cụ thể. Những thông tin này đã được các cơ quan chức năng và địa phương tổ chức xác minh, lập hồ sơ, biên bản kết luận trong các năm 2019, 2022; được Bộ CHQS TP Hải Phòng tổng hợp tại Báo cáo số 5068/BC-BCH ngày 5-8-2023 về bổ sung dữ liệu kết luận địa bàn đợt 1 năm 2023. Kết quả xác minh trước đây cho thấy, do chưa xác định được chính xác vị trí chôn cất, việc tìm kiếm, quy tập 8 hài cốt liệt sĩ chưa thể triển khai; đồng thời không loại trừ khả năng các liệt sĩ được chôn cùng nhiều người dân bị sát hại trong các cuộc đàn áp của thực dân Pháp.

Đoàn công tác khảo sát tại thực địa khu vực Mả Chìa.

Từ những nguồn thông tin quý giá được lưu giữ qua nhiều năm, Ban Chỉ đạo 515 TP Hải Phòng tiếp tục tổ chức khảo sát thực địa, từng bước làm rõ các dấu tích còn lại.

Tại khu vực Mả Chìa, tổ chuyên gia Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật triển khai thiết bị radar xuyên đất GPR tiến hành quét khảo sát theo các tuyến được xác định, thu nhận dữ liệu và phân tích các tín hiệu phản xạ trong lòng đất. Khác với phương pháp tìm kiếm truyền thống, radar xuyên đất cho phép khảo sát không phá hủy, phát hiện và nhận diện các dấu hiệu bất thường trong các lớp đất, qua đó hỗ trợ khoanh vùng những vị trí cần tiếp tục xác minh, kiểm tra bằng các biện pháp chuyên môn.

Tổ chuyên gia Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật khảo sát bằng radar xuyên đất tại vị trí khu vực Mả Chìa.

Với tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Ban Chỉ đạo 515 TP Hải Phòng đang tiếp tục huy động các lực lượng, khai thác tối đa các nguồn thông tin, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.