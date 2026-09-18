Khảo sát khu vực nghi có mộ liệt sĩ gần đỉnh đèo Hải Vân

Đoàn khảo sát của Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế, do Đại tá Hà Văn Ái làm trưởng đoàn, làm việc với các đơn vị chuyên môn. Ảnh: L.Sáu

Trước đó, ông Lê Chức (88 tuổi), từng làm lái xe dưới thời chế độ cũ, hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ, đã cung cấp cho cơ quan chức năng thông tin về việc từng chôn cất nhiều chiến sĩ cách mạng ở gần đỉnh đèo Hải Vân.

Theo thông tin do ông Chức cung cấp, năm 1970, ông đã lái xe chở 25 thi thể của bộ đội ta đến chôn cất tại khu vực cách đỉnh đèo Hải Vân khoảng 1km, gần tuyến Quốc lộ 1A.

Ngày 20.8 vừa qua, Tổ giúp việc của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cùng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã tiến hành xác định vị trí bằng phương pháp tìm vết không ảnh trên vệ tinh, dựa trên nguồn thông tin do ông Lê Chức mô tả.

Theo đó, xác định 4 vị trí ở khu vực phía Bắc đỉnh đèo Hải Vân, gồm: vị trí 1 tại khu vực km 902 + 60; vị trí 2 tại khu vực km 902 + 550; vị trí 3 tại khu vực km 902 + 720; vị trí 4 tại khu vực km 902 + H10, dọc theo Quốc lộ 1A.

Đoàn khảo sát thực địa các khu vực nghi có mộ liệt sĩ ở gần đỉnh đèo Hải Vân. Ảnh: L.Sáu

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế chỉ đạo Đội 192 phối hợp với các cơ quan, đơn vị và nhân chứng địa phương tiến hành khảo sát thực địa. Kết quả, có 2 vị trí (vị trí 1 tại khu vực km 902 + 60 và vị trí 4 tại khu vực km 902 + H10) trùng khớp với nguồn thông tin trên thực địa và có cơ sở xác định cao hơn.

Tại buổi khảo sát ngày 18.9, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế đã trực tiếp kiểm tra, đối chiếu các vị trí tại thực địa. Trong đó, vị trí 1 có địa hình bằng phẳng, diện tích khoảng 150m², phù hợp với vị trí chôn hài cốt liệt sĩ theo thông tin được cung cấp.

Vị trí 4 có địa hình hơi dốc, thoải xuống khe, diện tích khoảng 12m², trùng khớp với vị trí do Tổ giúp việc của Phó Thủ tướng Chính phủ cung cấp.

Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế, Trưởng đoàn khảo sát, yêu cầu Đội 192 và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp, nắm thêm thông tin; đồng thời khẩn trương xây dựng kế hoạch, báo cáo Ban Chỉ đạo 515 TP. Huế triển khai các bước tiếp theo, nhằm sớm có kết luận để tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.