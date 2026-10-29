Khảo sát khu vực nghi có hài cốt 16 liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Lực lượng chức năng khảo sát phối hợp người dân xã Hiếu Giang tại vị trí nghi có 16 hài cốt liệt sĩ. ( Ảnh: LÂM QUANG HUY)

Ngày 29/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp chính quyền xã Hiếu Giang tổ chức khảo sát thực địa, xác minh khu vực nghi có hài cốt 16 liệt sĩ thuộc Phân đội 23, Công an nhân dân vũ trang hy sinh trong trận chiến đấu ngày 16/10/1964 tại làng Thiện Chánh, xã Cam Thủy (cũ).

Vị trí nghi vấn được xác định từ thông tin do 3 nhân chứng địa phương cung cấp, kết hợp với tài liệu lịch sử của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị. Các lực lượng tập trung rà soát những khu vực trọng điểm, trong đó có địa điểm được báo - nơi người dân từng hỗ trợ mai táng các chiến sĩ sau trận đánh.

Theo tài liệu lịch sử, ngày 8/11/1963, Bộ Tư lệnh Công an vũ trang quyết định thành lập thêm 3 Phân đội vũ trang 21, 23 và 25, phiên hiệu KHN6. Thực hiện yêu cầu của Huyện ủy Cam Lộ, cán bộ, chiến sĩ Phân đội 23 được giao nhiệm vụ phá ấp chiến lược của chính quyền miền Nam tại xã Cam Thủy, giải phóng người dân và phát triển lực lượng vũ trang địa phương.

Đêm 15/10/1964, phân đội tổ chức đột nhập, phá ấp chiến lược tại hai thôn Thọ Xuân và Cam Vũ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đến 5 giờ ngày 16/10/1964, đơn vị di chuyển đến thôn Thiện Chánh, bố trí trận địa sẵn sàng đánh trả quân đội chính quyền miền nam phản kích.

Chính quyền xã Hiếu Giang tiếp tục vận động nhân dân phối hợp lực lượng chức năng xác định cụ thể địa điểm nghi có các liệt sĩ đang yên nghỉ để sớm đưa về nghĩa trang. (Ảnh: LÂM QUANG HUY)

Khoảng 12 giờ cùng ngày, một tiểu đoàn quân đội chính quyền miền nam có pháo binh yểm trợ tiến công vào thôn Thiện Chánh, nhưng không đạt mục tiêu. Sau đó, chúng điều động xe bọc thép M113 từ căn cứ Cồn Tiên đến phối hợp, tiếp tục tấn công thôn Thiện Chánh. Trận chiến đấu diễn ra ác liệt, khiến 16 cán bộ, chiến sĩ của Phân đội 23 anh dũng hy sinh, sau đó được người dân địa phương phối hợp, hỗ trợ mai táng.

Bí thư Đảng ủy xã Hiếu Giang Trần Thị Thanh Hà cho biết, để ghi nhớ sự kiện lịch sử ý nghĩa này, tháng 6/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã xếp hạng Địa điểm lưu niệm trận đánh của Phân đội 23, Công an vũ trang ngày 16/10/1964 tại xã Hiếu Giang là Di tích lịch sử cấp tỉnh, được người dân chăm sóc ấm áp.