Đoàn khảo sát khu vực dự kiến thành lập phường tại xã Chợ Đồn.

Theo báo cáo của UBND xã Chợ Đồn, địa phương có diện tích tự nhiên 142,10km², dân số 18.453 người, trong đó dân số thường trú 16.546 người. Dân số đô thị đạt 9.601 người, chiếm 52,03% tổng dân số.

Chợ Đồn có tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đạt 89,91%; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 77,01%; tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 còn 1,46%.

Qua rà soát, địa phương đánh giá đã đáp ứng các tiêu chuẩn thành lập phường theo quy định.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi khảo sát, Đoàn công tác liên ngành Trung ương đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, đề án thành lập phường Chợ Đồn. Trong đó, bổ sung đầy đủ số liệu, bảo đảm thống nhất giữa đề án và video trình chiếu; hoàn thiện bản đồ kèm theo, thể hiện rõ hiện trạng đô thị.

Đoàn cũng đề nghị địa phương phân tách cụ thể số liệu dân số thường trú, tạm trú của từng thôn. Đặc biệt, làm rõ quy mô dân số khu vực trung tâm thị trấn Chợ Đồn trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm cơ sở đánh giá các tiêu chuẩn thành lập phường theo quy định.