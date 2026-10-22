Khảo sát Khu Liên hợp Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng (bìa trái), ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau (thứ hai từ trái sang) và ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, khảo sát các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại Khu Liên hợp Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau.

Tại buổi khảo sát, đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau báo cáo với đoàn về tình hình quản lý, khai thác và vận hành công trình. Theo đó, khu liên hợp có tổng mức đầu tư hơn 367 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất gần 43.000 m²; khởi công ngày 20/10/2021 và hoàn thành ngày 26/12/2024.

Công trình gồm nhiều hạng mục, trong đó có sân vận động trung tâm với khán đài A và B, mỗi khán đài có diện tích 3.195 m², sức chứa 4.000 chỗ ngồi. Khu tập luyện gồm 10 sân bi sắt có mái che, tổng diện tích 600 m² và nhà tập luyện thể thao diện tích 1.000 m², cùng các công trình phụ trợ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Đoàn công tác khảo sát khán đài có sức chứa 4.000 chỗ ngồi tại sân vận động trung tâm của Khu Liên hợp Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau.

Hiện nay, khu liên hợp là nơi tập luyện, nghỉ ngơi và sinh hoạt thường xuyên của hơn 120 huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh ở các môn như điền kinh, cử tạ, bi sắt, Judo, Taekwondo, Vovinam, Kurash và một số môn thể thao khác. Theo kế hoạch, số lượng vận động viên dự kiến tăng bình quân từ 60–70 người mỗi năm.

Toàn cảnh sân vận động trung tâm thuộc Khu Liên hợp Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau.

Sau chuyến khảo sát, đoàn công tác của Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T dự kiến làm việc với UBND tỉnh để trao đổi, nghiên cứu phương án quản lý, vận hành và khai thác Khu Liên hợp Thể dục thể thao tỉnh, hướng đến nâng cao hiệu quả sử dụng công trình trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng trao đổi với đoàn công tác Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T về phương án khai thác các hạng mục công trình thuộc Khu Liên hợp Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau.