Khảo sát khu đất thực hiện dự án Điện mặt trời hồ Sông Sắt

Chiều 12-11, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát thực tế khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đối với dự án Điện mặt trời hồ Sông Sắt trên địa bàn xã Bác Ái Đông. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và lãnh đạo xã Bác Ái Đông.

Đồng chí Lữ Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Dự án Điện mặt trời hồ Sông Sắt có nhu cầu sử dụng khoảng 93,52ha đất, công suất thiết kế 70MW, tổng vốn đầu tư khoảng 1.403 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm. Dự án gồm hệ thống pin mặt trời, thiết bị chuyển đổi điện, pin lưu trữ và trạm biến áp 220kV. Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần phát triển nguồn năng lượng tái tạo, bổ sung nguồn điện cho hệ thống quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng và thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Đồng thời, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Bác Ái Đông phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Trên cơ sở báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi khảo sát, đồng chí Lữ Thanh Hải đề nghị địa phương và các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự án, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý và thực tiễn để các Ban thẩm định trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét. Trong đó, cần làm rõ tính phù hợp của dự án với các quy hoạch; xác định cụ thể diện tích, ranh giới và hiện trạng sử dụng đất; rà soát các quy định về thủy lợi, phạm vi bảo vệ công trình và khả năng bảo đảm nguồn nước sinh hoạt. Đối với các nội dung liên quan đến cơ sở pháp lý trong quá trình thẩm định cần có ý kiến của Sở Tư pháp.

Đồng chí Lữ Thanh Hải cùng các thành viên đoàn khảo sát tại khu vực dự án Điện mặt trời hồ Sông Sắt.

Khu vực dự kiến triển khai dự án Điện mặt trời hồ Sông Sắt.

Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh, cần phải đánh giá kỹ tác động môi trường, bảo đảm không ảnh hưởng đến nguồn nước, sản xuất và sinh hoạt của người dân; việc xây dựng phương án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phù hợp, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.