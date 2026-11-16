Khảo sát khu đất thực hiện Dự án Điện mặt trời hồ CK7

Chiều 16-11, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát thực tế khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đối với Dự án Điện mặt trời hồ CK7, tại xã Phước Hà. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và xã Phước Hà.

Đồng chí Lữ Thanh Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Dự án Điện mặt trời hồ CK7, có quy mô công suất dự kiến 50MW, nhu cầu sử dụng đất khoảng 45,57ha, tổng vốn đầu tư khoảng 768 tỷ đồng. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2028. Theo phương án đề xuất, dự án sẽ xây dựng hệ thống điện mặt trời cùng các công trình phụ trợ, trạm biến áp nâng áp 22/220kV và đấu nối vào đường dây 220kV Ninh Phước - Thuận Nam.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi khảo sát, các thành viên đoàn công tác cùng các sở, ngành, địa phương đã rà soát, làm rõ sự phù hợp của dự án với quy hoạch, chỉ tiêu sử dụng đất và các quy định về thủy lợi, xây dựng. Qua đó, dự án được xác định phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và phương án phát triển nguồn điện của tỉnh. Phạm vi đề xuất thực hiện dự án cũng đã được điều chỉnh, không còn chồng lấn với phạm vi bảo vệ đập và tuyến kênh chính hồ chứa nước CK7, không ảnh hưởng đến lòng hồ và các hạng mục công trình thủy lợi hiện hữu.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo UBND xã Phước Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Lữ Thanh Hải đề nghị các sở, ngành liên quan khẩn trương bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự án. Trong đó, cần rà soát kỹ sự phù hợp với các quy hoạch; bổ sung sơ đồ ranh giới dự án vào hồ sơ; thống nhất lại diện tích sử dụng đất, phạm vi ranh giới và đánh giá mức độ ảnh hưởng của dự án đối với các tuyến kênh, mương. Bên cạnh đó, cần rà soát lại các quy định pháp luật về thủ tục đầu tư, tham vấn Sở Tư pháp để bảo đảm tính pháp lý; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm rõ các khu vực diện tích liền kề di tích.

Đồng chí Lữ Thanh Hải cùng các thành viên trong đoàn khảo sát khu vực dự án.

Sau khi hồ sơ được hoàn thiện, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khẩn trương tổ chức thẩm định chặt chẽ, kỹ lưỡng, bảo đảm đúng quy định để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến.