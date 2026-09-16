Khảo sát kết quả vận hành chính quyền cấp xã sau sáp nhập, sắp xếp tinh gọn bộ máy tại xã Phiêng Pằn

Tham gia Đoàn có đồng chí Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh; các thành viên Đoàn khảo sát và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đoàn khảo sát làm việc với xã Phiêng Pằn.

Xã Phiêng Pằn được thành lập trên cơ sở sắp xếp các xã Phiêng Pằn, Chiềng Lương và Nà Ớt (cũ), có diện tích 320 km², gồm 26 bản, 4.926 hộ, 25.218 nhân khẩu. Đảng bộ xã có 38 tổ chức đảng, 1.066 đảng viên. Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước liên tục, không gián đoạn. UBND xã đã tổ chức 58 hội nghị học tập, quán triệt, triển khai 628 văn bản của Trung ương, tỉnh và xã; đồng thời, rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và công chức chuyên môn, bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Đồng chí Quàng Văn Hương phát biểu tại chương trình khảo sát.

Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự theo hướng tinh gọn, ổn định, hiệu lực, hiệu quả, bám sát chủ trương của Trung ương và tỉnh. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính được thực hiện đúng quy định.

Lãnh đạo xã Phiêng Pằn phát biểu tại chương trình khảo sát.

Trung tâm Phục vụ hành chính công duy trì hoạt động theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 4.452 hồ sơ; giải quyết sớm và đúng hạn 4.188 hồ sơ, đạt 98,91%; tỷ lệ số hóa kết quả và mức độ “hài lòng, rất hài lòng” đều đạt 100%.

Công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị được thực hiện đúng quy định; các ý kiến của nhân dân được xem xét, giải quyết hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền, góp phần hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp từ cơ sở.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại chương trình khảo sát.

Xã Phiêng Pằn kiến nghị Trung ương quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư giao thông, thủy lợi, trụ sở làm việc; điều chỉnh biên chế cấp xã giai đoạn 2026-2031 phù hợp với quy mô, địa bàn và khối lượng công việc sau sáp nhập. Đồng thời, sớm ban hành quy định về vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã; hướng dẫn tiêu chuẩn xếp ngạch chuyên viên chính và xem xét tăng tỷ lệ cấp phó tại các cơ quan chuyên môn cấp xã...

Đoàn khảo sát tặng quà xã Phiêng Pằn.

Phát biểu tại cuộc khảo sát, đồng chí Hoàng Ngân Hoàn đề nghị các thành viên Đoàn khảo sát và xã Phiêng Pằn rà soát, bổ sung các nội dung văn bản, bảo đảm chính xác để báo cáo cấp trên theo quy định. Đối với các kiến nghị, đề xuất, Đoàn khảo sát sẽ nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ để báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

Đoàn khảo sát tặng quà Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Phiêng Pằn.

Nhân dịp này, Đoàn khảo sát đã tặng quà cho xã Phiêng Pằn và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Phiêng Pằn.