Quang cảnh buổi làm việc.

Tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các vụ, phòng nghiệp vụ thuộc Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác về phía tỉnh Ninh Bình có đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Hà Nam và Công an phường Hà Nam.

Năm 2026, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, chất lượng phong trào thi đua và xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, góp phần phát huy sức mạnh của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Nổi bật là, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia giữ gìn ANTT và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; vận động hơn 1 triệu hộ gia đình, các cơ sở tôn giáo và hơn 10.000 cơ quan, doanh nghiệp ký cam kết bảo đảm ANTT, nhất là thông qua trực tuyến.

Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai đồng loạt, mạnh mẽ tại 129/129 xã, phường. Qua đó, lực lượng Công an đã tiếp nhận gần 3.000 tin báo có giá trị, tỷ lệ giải quyết tố giác về tội phạm đạt trên 92%. Đến nay, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu với phối hợp duy trì hiệu quả 67 mô hình “Dân vận khéo”; trong 2 năm qua có 10 mô hình được công nhận tiêu biểu, trong đó 2 mô hình được Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an biểu dương, nhân rộng trên địa bàn toàn quốc.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tiêu biểu, là các mô hình như “Khéo tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ” do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội triển khai; Mô hình “Chiến sỹ AI - Nhịp cầu số Công an Hà Nam” ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tuyên truyền pháp luật do Công an phường Hà Nam thực hiện, mô hình “3 cùng với Cảnh sát giao thông Ninh Bình” do lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai…

Cùng với đó, công tác dân vận khéo còn được lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thông qua cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện Nghị quyết 57 và Đề án 06; đã tổ chức cấp thẻ Căn cước cho nhân dân trên địa bàn đạt 96,91%, kích hoạt hơn 2,85 triệu tài khoản định danh điện tử. Đồng thời, đã phối hợp tuyên truyền, vận động xây dựng 24 căn nhà cho người dân bị thiệt hại do bão lũ…

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu, thành viên Đoàn khảo sát tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng Công an tỉnh; làm rõ hiệu quả thực tiễn, sức lan tỏa của các mô hình, điển hình trong công tác bảo đảm ANTT và phục vụ Nhân dân. Đồng thời, trao đổi, thảo luận về những cách làm hay, sáng tạo, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào trong thời gian tới.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng Công an tỉnh, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: thời gian tới, Công an tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục tập trung xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với giải quyết những vấn đề Nhân dân quan tâm; tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Đồng thời, khẩn trương rà soát, đánh giá 67 mô hình hiện có, lựa chọn những mô hình thực sự hiệu quả để nhân rộng; tiếp tục đổi mới phương thức dân vận, nâng cao kỹ năng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng Công an cấp xã, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong phục vụ Nhân dân. Đồng chí yêu cầu tăng cường kiểm tra, đánh giá, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề cao trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương, quyết tâm đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” đi vào thực chất, hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, giữ vững ANTT, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận chương trình khảo sát, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của Công an tỉnh Ninh Bình trong triển khai phong trào thi đua và xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”. Đồng chí Trưởng đoàn nhấn mạnh, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả thiết thực, có cách làm sáng tạo, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật, kết hợp công tác dân vận với cải cách hành chính và chăm lo đời sống Nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương đề nghị thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả các mô hình dân vận khéo, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong tổ chức thực hiện; tích cực bám sát cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân; thường xuyên rà soát, củng cố, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả, khắc phục tình trạng hình thức, thiếu bền vững.

Đồng thời, quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng dân vận cho cán bộ, chiến sĩ, tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai phong trào. Việc đánh giá, công nhận các mô hình phải bảo đảm khách quan, thực chất, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân và sự đồng thuận của Nhân dân làm thước đo.