Đoàn công tác khảo sát tuyến Quốc lộ 37, đoạn từ xã La Bằng đến xã Phú Xuyên.

Cử tri xã La Bằng đề nghị, kiến nghị 3 nhóm vấn đề, tập trung vào đầu tư hạ tầng giao thông, phát triển du lịch và giải quyết chế độ, chính sách đối với Thanh niên xung phong.

Qua khảo sát, Đoàn ghi nhận kiến nghị bố trí nguồn lực cải tạo, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 37 (đoạn từ xã La Bằng đến xã Phú Xuyên) đang được giải quyết.

Đây là tuyến đường có mặt cắt nhỏ hẹp, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm và thường xuyên có xe tải trọng lớn lưu thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Hiện nay, tuyến đường đang được thi công mở rộng, xây dựng hệ thống mương thoát nước có nắp đậy kiên cố hai bên.

Đoàn công tác làm việc tại UBND xã La Bằng.

Đối với kiến nghị bố trí ngân sách đầu tư hạ tầng du lịch, tạo điều kiện phát huy lợi thế du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với vùng chè, Đoàn đánh giá đây là nội dung cần quan tâm nhằm tạo động lực phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm theo định hướng của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Về kiến nghị của Hội Cựu thanh niên xung phong xã La Bằng, đề nghị căn cứ Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 3/9/2018 của UBND tỉnh về công nhận đơn vị Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước đối với Đội Thanh niên tình nguyện 28A, 28B, làm căn cứ xét tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang, UBND tỉnh đã có văn bản trả lời, nêu rõ chưa đủ căn cứ pháp lý để công nhận.

Tại buổi khảo sát, lãnh đạo Hội Cựu thanh niên xung phong xã tiếp tục đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét nội dung này.

Thông qua khảo sát, Thường trực HĐND tỉnh nắm bắt cụ thể kết quả giải quyết từng kiến nghị, những nội dung đang triển khai cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đối với các kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm, Đoàn đề nghị cơ quan chuyên môn, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp nghiên cứu, đánh giá khả năng, nguồn lực, tham mưu phương án xử lý phù hợp, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.