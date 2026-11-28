Các đơn vị phối hợp gồm: Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc; Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai; Viện Khoa học Thuốc Nam; Trung tâm Tài nguyên thực vật thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Hoạt động được thực hiện theo kế hoạch của Tỉnh ủy và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai về theo dõi, hỗ trợ các địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống.

Đoàn công tác nghe lãnh đạo xã Pha Long báo cáo tình hình ứng dụng khoa học và công nghệ tại địa phương.

Tại các buổi làm việc, đoàn công tác nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất nông, lâm nghiệp, các sản phẩm chủ lực và nhu cầu ứng dụng khoa học và công nghệ của từng địa phương.

Đoàn công tác đồng thời khảo sát thực địa tại một số vùng sản xuất, tổ hợp tác, doanh nghiệp và hộ sản xuất tiêu biểu nhằm đánh giá tiềm năng, xác định những nội dung có thể triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong thời gian tới.

Đoàn công tác thăm mô hình trồng lê gắn với du lịch tại thôn Máo Chóa Sủ, xã Pha Long.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, các chuyên gia, nhà khoa học tư vấn, định hướng giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Nội dung tập trung vào phát triển, nâng cao giá trị cây dược liệu, chè, cây ăn quả và các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm nghiệp và khai thác hiệu quả tài nguyên bản địa.

Đoàn công tác và lãnh đạo xã thăm cơ sở chế biến dứa xuất khẩu tại xã Bản Lầu.

Kết thúc chương trình, Trung tâm cùng các đơn vị phối hợp và địa phương thống nhất định hướng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phù hợp với thế mạnh của từng xã, làm cơ sở đề xuất nhiệm vụ năm 2027.

Chương trình góp phần tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, đơn vị nghiên cứu và địa phương, thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các xã biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.