Khảo sát, học tập kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng tại tỉnh Lạng Sơn

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, UBND các xã: Quảng Uyên, Hạnh Phúc, Đàm Thủy.

Đoàn công tác khảo sát các dịch vụ du lịch tại Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Bamboo Hill Resort.

Tại Làng du lịch cộng đồng Hữu Liên, đoàn công tác trao đổi với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn và các chủ thể tham gia hoạt động du lịch về kinh nghiệm quy hoạch, tổ chức không gian, quản lý và vận hành điểm đến; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, kiến trúc nhà ở, cảnh quan và môi trường; cách thức xây dựng sản phẩm du lịch, tổ chức dịch vụ lưu trú homestay, ẩm thực, hoạt động trải nghiệm văn hóa bản địa; cơ chế phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong phát triển du lịch, huy động nguồn lực và chia sẻ lợi ích.

Tiếp đó, đoàn khảo sát thực tế tại Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Bamboo Hill Resort và một số mô hình du lịch tiêu biểu; gặp gỡ các hộ dân trực tiếp cung cấp dịch vụ để tìm hiểu phương thức tổ chức hoạt động, khai thác lợi thế địa phương và nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách.

Thông qua chuyến khảo sát, tỉnh có thêm cơ sở thực tiễn để đánh giá, lựa chọn những cách làm phù hợp, vận dụng vào phát triển các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn gắn khai thác tiềm năng du lịch với bảo tồn bản sắc văn hóa, gìn giữ cảnh quan, nâng cao sinh kế và phát huy vai trò chủ thể của người dân. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển du lịch bền vững, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.