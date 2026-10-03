Khảo sát hoạt động vận tải khoáng sản trên Tỉnh lộ 151 (Văn Bàn - Tằng Loỏng)

Đại diện Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) khảo sát thực tế trên Tỉnh lộ 151, đoạn qua xã Võ Lao.

Tỉnh lộ 151 có nhiều đoạn đi qua trường học, chợ, trụ sở cơ quan và khu dân cư. Những ngày gần đây, lưu lượng xe tải nặng chở khoáng sản tăng, gây áp lực lên hạ tầng giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là tại các khu vực đông dân cư.

Việc khảo sát nhằm đánh giá thực tế, làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh phương án tổ chức, phân luồng phương tiện chở quặng từ mỏ apatit Tam Đỉnh và mỏ sắt Quý Xa về Khu công nghiệp Tằng Loỏng, bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Hiện nay, lưu lượng xe chở quặng trên Tỉnh lộ 151 tăng cao, gây áp lực lên hạ tầng giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi phương án tổ chức giao thông nhằm giảm áp lực phương tiện, đồng thời bảo đảm nhu cầu đi lại, sản xuất và sinh hoạt của người dân. Trong đó, cơ quan chức năng nghiên cứu phương án chia sẻ một phần lưu lượng xe vận chuyển quặng sang Tỉnh lộ 162, đoạn Quý Xa - Tằng Loỏng. Tuyến đường này trước đây được tỉnh Lào Cai đầu tư hơn 842 tỷ đồng với mục tiêu phục vụ vận chuyển quặng.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Đại diện Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Ban Quản lý bảo trì đường bộ cùng chính quyền các xã Văn Bàn, Võ Lao và Tằng Loỏng họp bàn phương án đảm bảo an toàn giao thông trên Tỉnh lộ 151.

Kết thúc khảo sát, các cơ quan, địa phương thống nhất cần có giải pháp điều tiết giao thông trên Tỉnh lộ 151, đoạn từ cầu Khe Lếch đến Khu công nghiệp Tằng Loỏng. Trước mắt, đề xuất hạn chế xe từ 4 trục trở lên lưu thông trong một số khung giờ phù hợp. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng sẽ hoàn thiện phương án tổ chức giao thông, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định, nhằm bảo đảm hài hòa giữa nhu cầu vận chuyển quặng, an toàn giao thông và đời sống, sinh hoạt của người dân.