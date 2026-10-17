Khảo sát đường chạy Gia Lai City Trail 2026

Đoàn khảo sát thực tế các địa điểm và cung đường nhằm chuẩn bị cho Giải chạy Gia Lai City Trail diễn ra thành công. Ảnh: R'Ô HOK

Tham gia đoàn khảo sát có đại diện Công ty cổ phần VietRace 365, Công an tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị, ban ngành liên quan.

Theo đó, đoàn đã khảo sát khu vực tổ chức và các cung đường chạy thuộc địa bàn xã Biển Hồ, gồm: khu vực xuất phát, về đích tại cổng chính Khu du lịch Biển Hồ; các cung đường chạy theo từng cự ly, lộ trình leo núi và những địa điểm liên quan đến tổ chức giải.

Qua khảo sát, Ban tổ chức đề ra các phương án bố trí nhân sự hướng dẫn vận động viên (VĐV), phân luồng và bảo đảm an ninh trật tự tại các địa điểm.

Đoàn khảo sát đề xuất các phương án bảo đảm an ninh trật tự tại các địa điểm diễn ra Giải chạy Gia Lai City Trail 2026. Ảnh: R'Ô HOK

Giải chạy Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2026 diễn ra từ ngày 30-10 đến 1-11, thu hút 3.500 VĐV trong nước và quốc tế tham gia tranh tài. Các VĐV thi đấu các cự ly gồm: 6 km, 12 km, 30 km, 50 km, 70 km.

Theo kế hoạch, ngày 30-10, Ban tổ chức phát số báo danh (Expo Day) tham gia các cự ly 70 km, 50 km và 30 km. Sáng ngày 31-10, các cự ly này chính thức xuất phát lần lượt lúc 3 giờ, 4 giờ và 5 giờ 30 phút. Sau đó, phát số báo danh cho các cự ly 12 km, 6 km. Sáng ngày 1-11, các cự ly 12 km và 6 km bước vào thi đấu lần lượt vào lúc 5 giờ 30 phút và 6 giờ.