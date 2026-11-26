Đoàn khảo sát đã đến dâng hương, tìm hiểu giá trị lịch sử và kiến trúc tại chùa Hội Khánh, ngôi cổ tự gắn liền với dấu chân hoạt động yêu nước của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, từng lưu trú và truyền bá tư tưởng tiến bộ tại đây.

Chùa Hội Khánh, phường Thủ Dầu Một, TPHCM

Kiến trúc cổ xưa của chùa Hội Khánh, xây dựng năm 1868 được giữ gìn đến ngày nay. Ảnh: DUY TRẦN

Clip: Khảo sát sản phẩm du lịch tại vùng Đất Thủ

Đoàn khảo sát tại chùa Hội Khánh, phường Thủ Dầu Một. Ảnh: DUY TRẦN

Tiếp theo, đoàn đến tham quan Miếu Bà Thiên Hậu, Nhà truyền thống Thủ Dầu Một và công trình Nhà cổ Trần Văn Hổ, Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia tiêu biểu cho phong cách nhà cổ Nam Bộ.

Tượng Phật nằm dài nhất Việt Nam tọa lạc tại Trường Trung cấp Phật học TPHCM Ảnh: DUY TRẦN

Bên cạnh giá trị di sản, chương trình dành nhiều thời lượng khám phá sức sống của các làng nghề truyền thống lâu đời. Tại phường Chánh Hiệp, đoàn khảo sát quy trình chế tác nghề sơn mài truyền thống Tương Bình Hiệp, tham quan Đình thần Tương Bình Hiệp và cầu Rồng Lu.

Chùa Bà Thiên Hậu nơi đón hàng triệu lượt khách mỗi năm. Ảnh: DUY TRẦN

Chuyến khảo sát cũng giới thiệu cho các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp trải nghiệm kỹ thuật tạo hình, nung lu thủ công tại lò lu Việt Long; chiêm ngưỡng nghệ thuật chế tác gốm sứ hiện đại tại Bảo tàng Gốm sứ Minh Long (phường Thuận An) và không gian mộc mạc, đậm chất hoài niệm của Vườn Nhà Gốm Lái Thiêu.

Nhà truyền thống Thủ Dầu Một, địa chỉ quen thuộc của người dân gần xa tìm đến check-in, ﻿chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: DUY TRẦN

Thông qua các hoạt động thực tế như trải nghiệm ẩm thực, khảo sát chợ Thủ Dầu Một, phố đi bộ Bạch Đằng cùng chương trình giao lưu, chuyến khảo sát mở ra nhiều cơ hội liên kết, xây dựng các tuyến du lịch văn hóa, làng nghề đặc trưng phục vụ du khách trong thời gian tới.