Khảo sát dự án Đường giao thông kết nối phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, cứu hộ, cứu nạn xã Triệu Phong

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khảo sát thực địa dự án Đường giao thông kết nối phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, cứu hộ, cứu nạn xã Triệu Phong - Ảnh: T.P

Đường giao thông kết nối phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, cứu hộ, cứu nạn xã Triệu Phong là tuyến đường có vai trò kết nối quan trọng khu vực phía Tây với trung tâm xã và hệ thống giao thông đối ngoại. Hiện trạng một số đoạn tuyến vẫn là đường đất, bê tông xuống cấp, lầy lội trong mùa mưa, ảnh hưởng lớn đến đời sống của hơn 1.000 hộ dân hai thôn Nhan Biều, Thượng Phước và các thôn ở xa như Tân Xuân, Trấm.

Việc đầu tư nâng cấp tuyến đường có tính cấp bách cao, đặc biệt, đây là tuyến giao thông phục vụ là dự án chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao DABACO Quảng Trị với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, quy mô 63ha; đồng thời là tuyến đường phục vụ vận chuyển cho Khu công nghiệp Tây Triệu Phong và các vùng nguyên liệu lâm nghiệp tập trung.

Qua khảo sát thực tế, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan tính toán, lập lại kế hoạch dự án theo hướng tối ưu hóa chi phí so với đề xuất ban đầu nhưng vẫn bảo đảm tính cấp thiết và hiệu quả.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, việc đầu tư tuyến đường giao thông kết nối phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, cứu hộ, cứu nạn xã Triệu Phong vừa giải quyết bài toán giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, vừa mang ý nghĩa thiết thực khi hoàn thành vào năm 2027, thời điểm kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn. Trên cơ sở đó, địa phương sớm hoàn thiện phương án để đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, bố trí nguồn lực triển khai trong thời gian tới.