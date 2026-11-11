Khảo sát Dự án Điện mặt trời Mộc Châu quy mô 7.200 tỷ đồng

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh Sơn La và đại diện Tập đoàn GELEXIMCO khảo sát vị trí dự kiến triển khai dự án.

Dự án Điện mặt trời Mộc Châu do Tập đoàn GELEXIMCO đề xuất có tổng công suất 400 MW, tích hợp hệ thống pin lưu trữ công suất 40 MW. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 7.200 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất 480 ha trong tổng số 600 ha đất khảo sát tại phường Mộc Châu. Dự kiến, dự án được triển khai thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 có công suất 200 MW, tích hợp hệ thống pin lưu trữ 20 MW, hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2028. Giai đoạn 2 có công suất tương đương, dự kiến đưa vào vận hành năm 2029. Khi đi vào hoạt động toàn bộ, nhà máy dự kiến cung cấp sản lượng điện trung bình khoảng 566 triệu kWh/năm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Diện tích đất khảo sát dự án khoảng 600 ha.

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác cũng đánh giá chi tiết các phương án kỹ thuật. Dự án dự kiến đầu tư xây dựng mới một trạm biến áp 500 kV, công suất 450 MVA, ngay tại khu vực nhà máy để nâng điện áp từ hệ thống pin và bộ biến tần (inverter) lên cấp 500 kV, đồng thời tích hợp cổng đấu nối cho hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS). Nguồn điện sẽ được truyền tải qua tuyến đường dây 500 kV mạch kép, dài khoảng 1,5 km, nối từ trạm biến áp của nhà máy đến điểm chuyển tiếp trên đường dây 500 kV Sơn La - Hòa Bình.

Vị trí dự án nằm ở khu vực núi cao.

Kết quả chuyến khảo sát thực địa sẽ là cơ sở để UBND tỉnh và Sở Công Thương Sơn La xem xét, tổng hợp hồ sơ đề xuất gửi Bộ Công Thương. Mục tiêu trước mắt là trình bổ sung dự án điện mặt trời Mộc Châu vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các bước đầu tư tiếp theo.