Khảo sát dự án chuyển nước ngọt về vùng ngọt hóa Gò Công

Đoàn công tác khảo sát các vị trí thuộc dự án chuyển nước ngọt về vùng ngọt hóa Gò Công. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Theo đó, đoàn công tác đã đến khảo sát tại điểm đầu của dự án chuyển nước ngọt qua kênh Chợ Gạo cấp nước cho vùng ngọt hóa Gò Công; vị trí dự kiến đầu tư một số hạng mục công trình tại cầu Bến Chùa, cầu Gò Cát, cụm xi-phông tại cống Tân Thuận Bình, cụm xi phông tại điểm đầu kênh Bình Phan.

Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án dự kiến có tổng mức đầu tư 2.900 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương; thời gian thực hiện từ 2027-2030. Dự án sẽ đầu tư nạo vét các kênh hiện trạng để chuyển nước từ kênh Nguyễn Tấn Thành-kênh Phủ Chung Bến Chùa-Kênh Bảo Định-rạch Hóc Đùng-rạch Bà Ngọt-rạch Gò Cát, Hóc Lựu-rạch Ông Văn-kênh Tân Thuận Bình đến cụm xi-phông. Chiều dài toàn tuyến kênh dẫn nước khoảng 40km.

Đặc biệt, đầu tư cụm xi-phông chuyển nước qua kênh Chợ Gạo dài khoảng 130m, kích thước ống xi-phông và đường ống 3D2000 bằng thép, lưu lượng 20m³/s; trạm bơm tăng áp kết hợp cửa cống điều tiết…

Ngoài ra, dự án còn đầu tư tuyến kênh chuyển nước về khu vực Gò Công gồm: nạo vét 3 tuyến kênh: Tham Thu, Trần Văn Dõng, Champeaux, với chiều dài trên 37km; cống kết hợp trạm bơm tại đầu kênh Trần Văn Dõng và đầu kênh Champeaux.

Việc đầu tư dự án cho vùng ngọt hóa Gò Công là giải pháp thủy lợi chiến lược, mang lại hiệu quả tổng hợp về kinh tế-xã hội, môi trường và an ninh nguồn nước.

Dự án không chỉ giải quyết tình trạng thiếu nước ngọt trong mùa khô mà còn tạo nền tảng lâu dài để khu vực Gò Công phát triển ổn định, bền vững theo định hướng công nghiệp, đô thị, dịch vụ, du lịch biển và nông nghiệp công nghệ cao.

Dự án góp phần bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất và đời sống cho khoảng 500.000 người dân trong vùng ngọt hóa Gò Công.