Khảo sát dự án cao tốc hơn 63.000 tỷ đồng qua Sơn La

Ngày 12/10, Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội do ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, làm Trưởng đoàn đã khảo sát thực địa và làm việc với UBND tỉnh Sơn La về công tác chuẩn bị đầu tư Dự án cao tốc Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên (CT.03), đoạn qua địa bàn tỉnh.

Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cùng lãnh đạo các sở, ngành và đại diện các xã Yên Châu, Mai Sơn, Chiềng Mai.

Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Sơn La về công tác chuẩn bị đầu tư Dự án cao tốc CT.03

Tại cuộc làm việc, Đoàn công tác nghe báo cáo về sự cần thiết đầu tư, tiến độ chuẩn bị dự án, kết quả phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng thẩm định nhà nước.

Theo Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, tuyến cao tốc Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên dài 179,5 km qua tỉnh Sơn La, điểm đầu kết nối với cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu tại phường Vân Sơn, điểm cuối tại xã Mường Bám, giáp tỉnh Điện Biên.

Tuyến được đề xuất quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h, với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 63.120 tỷ đồng.

Tỉnh Sơn La đã khảo sát, nghiên cứu hướng tuyến, rà soát phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và nhu cầu vốn, đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Ngày 7/10/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định báo cáo.

Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, nhấn mạnh tuyến cao tốc có vai trò quan trọng trong kết nối Hà Nội với khu vực Tây Bắc và cửa khẩu Tây Trang, góp phần nâng cao năng lực vận tải, rút ngắn thời gian đi lại, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị Đoàn công tác và các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, tạo điều kiện trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; quan tâm bố trí vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 và 2031–2035, đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, tái định cư và thi công.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, phát biểu tại cuộc làm việc

Kết luận cuộc làm việc, ông Nguyễn Minh Sơn ghi nhận sự chủ động của tỉnh Sơn La, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, làm rõ tính cấp thiết và vai trò của tuyến cao tốc đối với phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc.

Tỉnh cần nghiên cứu phương án tuyến tối ưu, phù hợp địa hình, điều kiện thời tiết, bảo đảm an toàn trong thi công và khai thác; chủ động rà soát nguồn vật liệu, bãi đổ thải và phương án giải phóng mặt bằng.

Về nguồn lực, tỉnh cần phối hợp với các bộ, ngành rà soát tổng mức đầu tư, cơ cấu và khả năng cân đối vốn, bảo đảm tính khả thi. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần gắn với việc bảo đảm hạ tầng thiết yếu, sinh kế và ổn định đời sống lâu dài cho người dân.

Các bộ, ngành Trung ương tiếp tục phối hợp hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi, xem xét cơ chế, chính sách phù hợp để trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Đoàn công tác khảo sát khu vực bố trí tái định cư tại xã Chiềng Mai, Sơn La

Trước đó, Đoàn công tác đã khảo sát các vị trí dự kiến xây dựng nút giao và khu tái định cư tại các xã Chiềng Mai, Mai Sơn, Yên Châu, phục vụ việc đánh giá điều kiện triển khai dự án.