Khảo sát đỉnh Lùng Cúng, chuẩn bị phương án an toàn đón du khách

Đỉnh Lùng Cúng cao 2.913 mét so với mực nước biển, là ngọn núi cao thứ 11 của Việt Nam. Tại đây có thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ gắn với Sơn tra, đào rừng cùng nhiều cây gỗ quý và thảm thực vật đa dạng.

Đoàn khảo sát tại vị trí đỉnh Lùng Cúng.

Nhằm khai thác tiềm năng du lịch và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, Bí thư Đảng ủy xã cùng đại diện Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và Trạm Y tế xã đã trực tiếp đánh giá địa hình, tuyến đường và khả năng tiếp cận khu vực.

Các lực lượng phối hợp chặt chẽ để nhận diện nguy cơ, từ đó xây dựng kịch bản phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và chăm sóc sức khỏe người tham gia khám phá đỉnh Lùng Cúng khi có tình huống phát sinh.

Đoàn khảo sát nghiên cứu, đánh giá điểm dừng chân tuyến đường lên đỉnh Lùng Cúng.

Sau khi khảo sát thực địa, ông Khang A Chua - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã yêu cầu các lực lượng tiếp tục nắm chắc tình hình, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giữ gìn cảnh quan tự nhiên.

Người đứng đầu cấp ủy xã nhấn mạnh việc định hướng khai thác giá trị đỉnh Lùng Cúng phải đi đôi với bảo đảm an ninh, trật tự, mang lại môi trường an toàn cho người dân và du khách.

Các phương án bảo đảm an toàn cho du khách được Đoàn khảo sát kỹ lưỡng.

Kết quả khảo sát là cơ sở quan trọng để Thường trực Đảng ủy xã Nậm Có xem xét, định hướng các giải pháp phát huy tiềm năng vùng núi hoang sơ, từng bước biến cảnh quan thiên nhiên thành nguồn sinh kế ổn định cho người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.