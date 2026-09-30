Khảo sát điều kiện nước sạch và vệ sinh học đường tại Thanh Yên

Buổi thảo luận cởi mở nhằm đánh giá mức độ hiểu biết và thói quen thực hành vệ sinh cá nhân, tìm hiểu kiến thức về chăm sóc sức khỏe lứa tuổi dậy thì.

Trong chương trình, đoàn trao đổi với 50 học sinh nữ từ lớp 4 đến lớp 7. Nội dung tập trung tìm hiểu kiến thức, thói quen thực hành vệ sinh cá nhân; chăm sóc sức khỏe ở lứa tuổi dậy thì và kỹ năng quản lý vệ sinh kinh nguyệt an toàn.

Thông qua hình thức thảo luận cởi mở, các thành viên đoàn công tác ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn tế nhị mà học sinh nữ gặp trong sinh hoạt bán trú hằng ngày. Đây cũng là dịp để tìm hiểu mức độ tiếp cận kiến thức và khả năng thực hành các kỹ năng vệ sinh cá nhân của học sinh.

Sau buổi trao đổi với học sinh, đoàn công tác làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường nắm bắt tổng thể nguồn nước sinh hoạt, hệ thống công trình vệ sinh và các điều kiện phục vụ nhu cầu sinh hoạt, học tập của giáo viên, học sinh. Đoàn kiểm tra khu vực công trình nước sạch, nhà vệ sinh; đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu sử dụng, tìm hiểu ý thức, thói quen của học sinh trong giữ gìn, bảo quản công trình, tài sản chung và duy trì vệ sinh môi trường học đường.

Đoàn kiểm tra khu vực công trình nước sạch, nhà vệ sinh tại Trường PTNT Tiểu học và THCS Thanh Yên.

Hoạt động khảo sát tại Trường PTNT Tiểu học và THCS Thanh Yên là bước khởi đầu trong chuỗi chương trình về nước sạch, vệ sinh và vệ sinh cá nhân do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai tại Điện Biên. Kết quả khảo sát thực tế sẽ là cơ sở để các bên liên quan xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp, sát với nhu cầu của 9 trường học thuộc các xã biên giới trên địa bàn tỉnh.