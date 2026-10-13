Khảo sát điện gió ngoài khơi tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng

Một góc kho bãi, nhà xưởng, bến cảng của PTSC-nơi chế tạo, đóng các chân đế điện gió ngoài khơi và trạm biến áp. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Ngày 13/10 tại phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Pacifico Energy Việt Nam (thành viên Tập đoàn Pacifico Energy, Hoa Kỳ), phối hợp Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC) tổ chức lễ khởi động khảo sát điện gió ngoài khơi.

Dự lễ có lãnh đạo Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); bà Arati Shroff - Phó Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các ban, sở, ngành, doanh nghiệp có liên quan.

Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển điện gió ngoài khơi Việt Nam khi chuyển từ giai đoạn hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan sang triển khai các hoạt động khảo sát thực tế trên biển.

Ấn nút khởi động dự án khảo sát điện gió ngoài khơi. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Sự kiện trên là để hiện thực hóa cam kết đầu tư dài hạn tại Việt Nam của doanh nghiệp Hoa Kỳ, nhất là chỉ sau gần 3 tuần diễn ra sau cuộc làm việc ngày 23/9 tại New York, Hoa Kỳ, giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Nate Franklin, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Tập đoàn Pacifico Energy.

Trước đó, đầu năm 2026, doanh nghiệp đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường chấp thuận giao khu vực biển ở Thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Đồng để thực hiện khảo sát. Các dự án điện gió ở hai vùng biển này có công suất dự kiến lần lượt là 500MW và 1.300MW.

Thi công chân đế điện gió tại PTSC vào năm 2024. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Phát biểu tại buổi lễ ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch điều hành Pacifico Energy Việt Nam cho biết, việc khảo sát tiềm năng, tính khả thi để phát triển điện gió ở 2 khu vực biển nói trên bắt đầu bằng hoạt động khảo sát địa vật lý, để thu thập dữ liệu về địa hình đáy biển, đặc điểm địa chất và điều kiện tự nhiên. Để từ đó làm cơ sở cho công tác đánh giá kỹ thuật, thiết kế và chuẩn bị các giai đoạn phát triển dự án tiếp theo.

Ông Phạm Quốc Anh nhấn mạnh, sự hợp tác giữa Pacifico Energy và PTSC không chỉ sự hợp tác giữa hai doanh nghiệp còn mở ra cơ hội thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi, từ khảo sát, dịch vụ cảng biển, vận tải và hậu cần đến cơ khí chế tạo, xây dựng và vận hành trong tương lai.

Kho bãi chế tạo chân đế điện gió, giàn khoan dầu khí của PTSC ở phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Ông Lê Chiến Thắng - Phó Tổng Giám đốc PTSC khẳng định: PTSC đang chủ động tham gia xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi tại Việt Nam và đã tham gia chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi quốc tế thông qua các hợp đồng chế tạo chân đế và trạm biến áp cho các dự án điện gió ngoài khơi cho các chủ đầu tư nước ngoài từ năm 2022.

“Chúng tôi tập trung đầu tư nâng cao năng lực chế tạo, mở rộng hệ thống cảng biển, bãi chế tạo và dịch vụ hậu cần kỹ thuật; đồng thời nghiên cứu, đề xuất phát triển Trung tâm công nghiệp và dịch vụ năng lượng tái tạo, hướng tới hình thành và xây dựng hệ sinh thái công nghiệp đồng bộ, đáp ứng nhu cầu triển khai các dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn trong nước và quốc tế”, ông Lê Chiến Thắng cho biết.

Các đại biểu nghe thuyết trình về năng lực của PTSC trong phát triển các dự án điện gió ngoài khơi. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Phát biểu tại lễ, bà Arati Shroff - Phó Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: Hoa Kỳ khẳng định sự ủng hộ điện gió ngoài khơi của Pacifico Energy tại Việt Nam. Dự án thể hiện sự cam kết hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trên nền tảng thương mại công bằng, cùng có lợi.

"Hoa Kỳ sẵn sàng đóng góp chuyên môn, công nghệ, nguồn nhân lực đồng thời tin tưởng Việt Nam xây dựng môi trường, chính sách minh bạch, ổn định để dự án điện gió ngoài khơi có thể triển khai thành công”, Phó Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.