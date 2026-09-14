Khảo sát địa điểm xây dựng cầu dân sinh tại xã Quý Hòa

Đoàn công tác của Công an tỉnh và Sở Xây dựng cùng các đơn vị có liên quan khảo sát vị trí xây dựng cầu dân sinh

Quý Hòa là xã đặc biệt khó khăn với địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi sông suối. Tại xóm Soong Phụ (thôn Khuổi Luông), 19 hộ dân với 77 nhân khẩu, trong đó có 11 học sinh từ trước đến nay phải di chuyển qua sông Bắc Giang bằng bè mảng. Vào mùa mưa lũ, nước sông dâng cao gây chia cắt hoàn toàn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập, sinh hoạt lẫn giao thương của người dân.

Thành viên đoàn công tác khảo sát vị trí xây dựng cầu dân sinh

Qua khảo sát thực tế tại khu vực sông Bắc Giang đoạn qua xóm Soong Phụ, thôn Khuổi Luông của xã, đoàn công tác nhận thấy cần thiết xây dựng 1 cây cầu dân sinh bắc qua đây. Theo đó, đoàn đã thống nhất đề xuất xây dựng cây cầu dân sinh dài 85m, rộng 4m cùng đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 200m, với tổng kinh phí đầu tư ước tính khoảng 10 tỷ đồng.

Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo UBND xã Quý Hòa nêu ý kiến tại buổi khảo sát

Tại buổi khảo sát, đại diện Sở Xây dựng cho biết sẽ khẩn trương hoàn thiện báo cáo đánh giá hiện trạng, lựa chọn vị trí xây dựng và tham mưu UBND tỉnh giao Công an tỉnh làm chủ đầu tư dự án, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện các yếu tố liên quan để tham mưu UBND tỉnh sớm khởi công công trình, đáp ứng mong mỏi đi lại an toàn của Nhân dân; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Được biết, để sớm triển khai xây dựng công trình Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động tham mưu UBND tỉnh huy động nguồn lực xã hội hóa từ Ngân hàng Công thương Việt Nam (Viettinbank) để xây dựng cầu tại thôn Khuổi Luông, xã Quý Hoà với tổng số tiền là 10 tỷ đồng.